陳奕迅本周高雄演唱會延期 商圈夜市券發放同步順延

金曲歌王陳奕迅確診新冠肺炎，緊急延期在高雄巨蛋的演唱會。（資料照，My Kan提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕金曲歌王陳奕迅確診新冠肺炎，緊急延期明起一連3天在高雄巨蛋的首週演唱會！高市經發局傍晚宣布，配合演唱會延期、同步調整商圈夜市優惠券發放時間。

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陳奕迅「FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會」原訂連續兩週末（5月16、17、18、23、24、25）於高雄巨蛋舉行，經主辦單位今午宣布演唱會時間異動，原訂本週末舉辦的三場演唱會、改期至5月底（5月29、30、31）舉行。

陳奕迅本周高雄演唱會延期，高市府宣布本週商圈夜市券發放同步順延。（經發局提供）

經發局表示，因應演唱會改期辦理，取消本週（5月16、17、18日）「2025商圈夜市優惠券」兌換服務，配合調整兌換時間場地資訊將另行公告；原訂下週商圈夜市優惠券發放時間（5月23、24、25）維持不變，歡迎歌迷朋友持演唱會門票前往指定捷運站換取。

陳奕迅本周高雄演唱會延期，高市府宣布本週商圈夜市券發放同步順延。（經發局提供）

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