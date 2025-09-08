張國榮離世22年被爆「真正死因」 向太：不是憂鬱症

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「向太」陳嵐和張國榮交情甚篤，張國榮2003年4月1日逝世，向太近日突爆張國榮的過世，自己內疚了22年，更驚爆「真正死因」並非憂鬱症，懷疑是有「髒東西」跟著。

向太稱，張國榮在選擇離世前1小時曾致電，情緒激動表示「我沒有憂鬱症，也沒撞邪」，懷疑有「髒東西」跟著他；據知，張國榮甚至請求向太協助召開記者會澄清，但還沒等到那時，憾事就已發生。

請繼續往下閱讀...

張國榮2003年4月1日逝世。（資料照，華映提供）

向太直言張國榮個性堅強，相信他不會隨意做出極端選擇，甚至有想找人幫他「驅邪」，無奈他伴侶唐鶴德不信，對此深感遺憾。

張國榮逝世當天，原本致電向太，向太將此事瞞了多年，不置信說「他很愛漂亮，不可能會輕生！」加上張國榮生前最後一部作品為《異度空間》，劇情有醫生輕生情節，和真實事件不謀而合。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法