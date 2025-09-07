江祖平深夜發聲認心力交瘁恐懼 三立主播群力挺

江祖平案延燒「媒體公審」掀議，衛福部6日強調，支持受害人勇敢求助。（資料照，翻攝臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平勇揭遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」

三立財經台主播黃倩萍6日晚間挺身發文力挺江祖平，她憤怒表示：「性騷擾怎可容忍？！這種破事很多女生都遇過，有的心軟所以息事寧人，或者不想鬧大，免得招來是非；我非常讚賞江祖平的勇氣，也相信公司不會縱容，絕對會妥善處理。」

同台主持人許貴雅也在臉書發文表示，三立對江祖平事件的態度很清楚，就是「與受害者同行，當受害者的後盾」。她說，三立已委請律師賴芳玉擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查，同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法，費用都由三立負責。

此外，三立亦表示無論基層員工或是管理階層，皆一視同仁、同一標準，絕無所謂「高層」就被容許犯罪；三立指出，台灣是法治國家，任何人都應該守法，提升影視產業良善的工作環境，更是該台一直以來的目標，「三立已全力配合檢警調查，盼儘速讓事實得以釐清，還給受害者公道。」

