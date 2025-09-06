江祖平勇敢揭性侵內幕吐背後原因 龔益霆黑歷史曝

江祖平指控前男友龔益霆性侵及性騷擾，事件持續引發熱議。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，事件持續引發輿論熱議。網紅花花透露她和江祖平在事發後通電話，她問江祖平「為什麼這麼勇敢？」，江祖平回她「因為我沒什麼好失去的！我不怕失去什麼！」強調站出來是為了「保護那些相信我、告訴我她們經歷的人」。

此外，江祖平還丟出3張圖，分別是不同人投訴龔益霆過往的荒唐行徑。其一看起來是龔益霆喝醉後性騷他人，對方喊話要去驗傷，龔益霆則回：「你要多少錢我給你就好，不要屁話這麼多，驗傷？你要告我？我用關係就壓死你了！勸你識相一點。」

許多網友投訴龔益霆過往的荒唐行徑。（翻攝自threads）

其二則是有人私訊江祖平，稱龔益霆在校德性全校都知道，江祖平向這位網友要更多證據資料；其三則是龔益霆以前同校的同學，聲稱當時龔益霆的所有學校老師都是支持江祖平的。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

