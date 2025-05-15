《黑暗榮耀》李到晛退伍不閃兵 女友林智妍等2年「爽到不演了」

李到晛（左）13日退伍當天，林智妍出席活動「爽字寫滿臉」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男星李到晛憑藉主演《黑暗榮耀》人氣翻漲，2023年8月入伍展現負責任態度，並在空軍軍樂隊服役，最終完成近2年的兵役役期，帥氣歸來。然而，李到晛正式迎接退伍當天，女友林智妍心情明顯輕鬆愉快，容光煥發的幸福神情、笑逐顏開的超爽情緒全寫臉上不演了。

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李到晛服役期間最為人津津樂道的，莫過於與林智妍在《黑暗榮耀》裡角色對立，戲外卻愛得火熱，小倆口穩定交往至今逾2年。李到晛13日退伍當天，林智妍一早現身時尚活動，性感展露香肩與小蠻腰，整體狀態絕佳，心情更是明顯喜悅，幸福神情溢於言表藏不住，喜笑顏開的模樣更被粉絲虧「根本就是在等男友退伍的戀愛表情！」

男友李到晛役滿退伍，林智妍（圖）心情明顯輕鬆愉快。（翻攝自IG）

李到晛近2年的役期屆滿，退伍後人氣不減反增，愛情與事業雙雙在線，將無縫接軌演出新戲《Grand Galaxy》，該劇為知名編劇洪氏姊妹打造的新作，尚未公開其他卡司與開拍時程。不過據韓媒透露，該劇劇情主打奇幻愛情元素，結合高規格製作團隊，勢必成為2025年度話題韓劇。

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