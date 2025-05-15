SJ利特役期家庭破碎重憂鬱 仍服完兵役勇敢歸來

SJ隊長利特當兵期間遭遇到許多悲傷的人生大事。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國偶像團體「Super Junior」（以下簡稱SJ）於2005年出道，是將K-pop推向世界的先驅，也被外界稱為「韓流帝王」。SJ的隊長利特2012年10月30日以現役兵身分入伍服役21個月，服役期間，利特家中遭逢巨變，與媽媽離婚多年的爸爸疑因獨自奉養患有失智症的祖父母，承受過大壓力，殺害雙親後輕生。瞬間痛失3位至親，當是在軍隊的利特感到非常痛苦，甚至一度有不好的念頭，但公司回：「死也要死在裏頭（軍中）」，讓利特咬緊牙關服完兵役。

利特在陸軍本部擔任舞台劇演員，眾人對他的期待讓他壓力大到罹患憂鬱症。（翻攝自news1）

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利特曾在一所高中演講時，分享了「沒有絕望就沒有希望」的經歷，講到自己在軍中期間，利特說，剛入伍時覺得軍中一切都是全新體驗，發生過很多自己都沒想到的事情，利特當時以「演藝兵」身分在陸軍軍隊服役並擔任舞台劇演員，由於當時SJ人氣極高，軍隊還指派了「所有表演都交給你」的任務，讓利特壓力極大，罹患嚴重憂鬱症。

SJ隊長利特在當兵時曾遭遇痛失親人、替父親背債、罹患憂鬱症、厭世等諸多低潮。（翻攝自STAR TODAY）

受重度憂鬱症困擾的利特在軍中非常痛苦，也有人考慮到軍中資源無法妥善治療憂鬱症，建議他乾脆提早退伍。受到韓國相當重視盡軍人義務影響，公司狠下心來要利特繼續當兵，甚至說出：「死也要死在裡面」避免民眾批評，也保護了SJ成員與自己的演藝前途。利特經過思量，咬緊牙重新振作。沒想到才剛重新振作的利特接下來竟面對更可怕、悲痛的現實，利特的父親獨自帶著祖父母走上絕路，讓他一次痛失3位至親之外，利特的父親還留了40～50億韓圜（約新台幣8634萬～1億792萬元）債務等利特償還，讓人欲哭無淚。

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利特從小就將爸爸當作自己奮鬥目標，沒想到爸爸竟在遺書中寫著：「你現在的狀況，我認為你無法繼續幫助家裡」讓利特感覺受到指責，事後想到這段經過，利特說：「真的就是一件一件事情發生，全都要壓倒我」後來，他秉持對演藝圈的熱愛堅持服兵役，最終順利退伍。

浴火重生的利特不但服完兵役，也成為一個更好的人。（本報資料照，記者潘少棠攝）

回想當初，現在的利特指覺得「再次回到軍隊後，覺得自己好像穿過了一條很長的隧道，也覺得好像不管發生什麼事，都能撐得過去」，他更鼓勵每個人無論在生活上遇到怎樣的困難，都要聰明的跨越過去才能走向更美好的明天。

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