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泰版《鬼家人》重現鋼管舞 BKPP來台蜜月告白：相處沒有遺憾

PP Krit（左）用心準備了發光紅耳環，象徵票房長紅。（金盞花大影業提供）PP Krit（左）用心準備了發光紅耳環，象徵票房長紅。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國電影《冥婚鬧泰大》的雙男主角「BKPP」Billkin、PP Krit及監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇旋風來台宣傳，昨天（9日）電影上映首日，4人直奔戲院和影迷面對面，蜜月見面會上，Billkin即興上演「鋼管舞教學」，抓管、勾腿、旋轉一氣呵成，笑翻全場；PP Krit則貼心準備發光的紅色耳環，象徵票房長紅。

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PP Krit（右二））特別準備發光紅色耳環，Billkin（右一）貼心幫他操作。左起監製班莊及導演查揚諾。（金盞花大影業提供）PP Krit（右二））特別準備發光紅色耳環，Billkin（右一）貼心幫他操作。左起監製班莊及導演查揚諾。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》主創前往戲院和影迷相見，導演查揚諾布普拉寇（第一排中左起）、Billkin、PP Krit、監製班莊比辛達拿剛。（金盞花大影業提供）《冥婚鬧泰大》主創前往戲院和影迷相見，導演查揚諾布普拉寇（第一排中左起）、Billkin、PP Krit、監製班莊比辛達拿剛。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》，他們此趟把握機會宣傳電影，最後2天勤跑6場戲院活動，逾千張電影票全數售罄，為回應粉絲喜愛，他們每個場次都有花式宣傳，包括各說一句中文，接力講出：「冥婚鬧泰大，不敢相信，今天上映了！」還放送可愛表情包，PP Krit重現片中同志鬼「迪迪」臉帶不屑的招牌表情，超萌神情讓粉絲瘋狂搶拍。

PP Krit（右）重現《冥婚鬧泰大》海報上「迪迪」的不屑招牌表情，Billkin看得津津有味。（金盞花大影業提供）PP Krit（右）重現《冥婚鬧泰大》海報上「迪迪」的不屑招牌表情，Billkin看得津津有味。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》人氣泰星Billkin（左）與PP Krit前進戲院會粉。（金盞花大影業提供）《冥婚鬧泰大》人氣泰星Billkin（左）與PP Krit前進戲院會粉。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》首場放映見面會入場前，監製班莊、導演查揚諾在門口感受觀眾反應，當聽到廳內不時傳出爆笑及歡呼聲，兩人放下心中大石，滿意互看點頭。訪談時，Billkin聊到酒吧尬舞橋段，因為角色處於被附身狀態，NG很多次，現場立刻被拱跳舞，監製更用流利中文助威：「想看Billkin和PP跳舞嗎？」Billkin也大方小秀舞技，現場帶領PP Krit及導演、監製一起「跳空氣鋼管」，博得滿堂彩。

「BKPP」Billkin、PP Krit現場示範跳鋼管。（寫金盞花大影業提供）「BKPP」Billkin、PP Krit現場示範跳鋼管。（寫金盞花大影業提供）

在影迷提問環節中，有粉絲好奇「明」與「迪迪」究竟何時對彼此產生情感？導演回應，兩人之間不見得是「愛情」，更像是一種「深刻的理解」。Billkin則補充，兩人起初相識是不情願的，但隨著共同經歷的增加，關係逐漸緊密，絕對是獨特的情誼；PP Krit曖昧說：「如果迪迪停留在世界上的時間久一點，也許故事會有不同結局吧！」

《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛（左）以及導演查揚諾布普拉寇積極與粉絲互動。（金盞花大影業提供）《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛（左）以及導演查揚諾布普拉寇積極與粉絲互動。（金盞花大影業提供）

另外有粉絲發問：「如果是人生最後一天，BKPP想對對方說什麼？」PP Krit率先感性表示：「謝謝我們一起創造的回憶，最後一天其實沒有特別，因為每天都很特別！」Billkin想了想回應：「我們兩人的相處沒有留下遺憾，認識之後每一天都很有價值，就盡全力享受當下時光。」真摯告白讓現場氣氛突然溫馨起來，Billkin笑著緩和情緒說：「我們不是在宣傳喜劇嗎？」

BKPP暌違2年再度公開訪台，現場不僅應援牌齊發，甚至有人穿上「迪迪」的粉紅戲服前來，誠意十足。現場貼心準備電影主題曲《GFF Ghost Friend Forever》的泰文歌詞，由粉絲大合唱獻給主創團隊，成為最大驚喜。Billkin與PP Krit感動萬分，加入一起大合唱，為活動劃下完美句點。

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