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娛樂 最新消息

泰版《鬼家人》告白500台粉！BKPP敲冰磚噴飛急道歉

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰版《鬼家人》的電影《冥婚鬧泰大》昨天（8日）在京站威秀舉行首映會，吸引500名粉絲擠滿大廳，Billkin開心向現場台粉告白「我愛你們」，而台粉則以泰文「冥婚鬧泰大好好看」回應，讓本來表情很酷的PP Krit立刻露出燦笑。

《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛（左起）、Billkin、PP Krit、導演查揚諾布普拉寇昨天出席首映，敲冰磚祝票房發發發。（記者潘少棠攝）《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛（左起）、Billkin、PP Krit、導演查揚諾布普拉寇昨天出席首映，敲冰磚祝票房發發發。（記者潘少棠攝）

《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇、雙男主Billkin與PP Krit昨天晚間在台北京站威秀帥氣亮相首映會，4人則接力以中文講出「冥婚鬧泰大，就是好看，一起看起來看」號召大家進戲院，負責「冥婚」二字的Billkin玩上癮，不斷搞笑重複狂喊，讓PP Krit也忍不住附和，展現調皮一面。

Billkin（左）、PP Krit感謝台灣粉絲的支持。（記者潘少棠攝）Billkin（左）、PP Krit感謝台灣粉絲的支持。（記者潘少棠攝）

掀起活動高潮的是Billkin與PP Krit重現電影中以手托住下巴的經典畫面「嗚嗚」，由導演親自指導，PP二話不說自動把手伸出來，Billkin立刻乖乖把頭放在他的手上，默契十足的互動讓粉絲尖叫連連。

Billkin（左）把下巴放在PP Krit的手上，還原電影名場面。（記者潘少棠攝）Billkin（左）把下巴放在PP Krit的手上，還原電影名場面。（記者潘少棠攝）

活動尾聲的敲磚儀式，眾人合敲88888888造型冰磚，期待台灣票房發發發，但沒想到愛玩的Billkin硬要把冰磚全部敲完，結果反而噴到前方的媒體大哥，讓BKPP瞬間瞪大眼睛，趕快比出不好意思的手勢，成為現場意外的小插曲。

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