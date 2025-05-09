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莎拉布萊曼暌違30年回歸 音樂劇《日落大道》夏天移師台灣

莎拉布萊曼飾演女主角星諾瑪戴斯蒙德，完美詮釋劇中渴望重返大銀幕的過氣女明星一角。（寬宏藝術提供）莎拉布萊曼飾演女主角星諾瑪戴斯蒙德，完美詮釋劇中渴望重返大銀幕的過氣女明星一角。（寬宏藝術提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕莎拉布萊曼曾演出音樂劇四大名劇之一《歌劇魅影》風靡全球，這位美聲天后將暌違30年回歸音樂劇，於安德魯洛伊韋伯打造的《日落大道》挑大樑演出。該劇在今年夏天將移師台灣，於8月2日至8月10日在國家戲劇院演出。

莎拉布萊曼飾演女主角星諾瑪戴斯蒙德，完美詮釋劇中渴望重返大銀幕的過氣女明星一角。（寬宏藝術提供）莎拉布萊曼飾演女主角星諾瑪戴斯蒙德，完美詮釋劇中渴望重返大銀幕的過氣女明星一角。（寬宏藝術提供）

莎拉布萊曼在《日落大道》中飾演過氣的好萊塢默片巨星諾瑪戴斯蒙，面對聲色光影流轉與新世代更迭，孤獨卻堅信自己終將重返巔峰，當一名年輕編劇喬吉利斯誤闖她的豪宅後，兩人展開了一場錯綜複雜、充滿幻夢與悲劇色彩的命運糾葛。這齣劇結合華麗與黑暗、夢想與幻滅，搭配現場樂團演奏，完美呈現安德魯洛伊韋伯精緻細膩的音樂。

音樂劇《日落大道》改編自派拉蒙同名經典電影，自1993年在倫敦西區首演以來，原版製作在東尼獎上大放異彩，榮獲6項大獎，包括最佳音樂劇、最佳原創音樂及最佳劇本等，成為當年最矚目的劇壇巨作。

莎拉布萊曼主演《日落大道》，夏天將移師台灣。（寬宏藝術提供）莎拉布萊曼主演《日落大道》，夏天將移師台灣。（寬宏藝術提供）

《日落大道》繼雪梨、墨爾本、新加坡、北京、上海、武漢及深圳巡演後，這部經典鉅作將來到台北開演，從8月2日至8月10日在國家戲劇院演出，門票將在5月13日中午正式開賣，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

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