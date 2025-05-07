徐巧芯稱被罷免可選市長 張雅琴嗆送3字

徐巧芯（右）上月底出席松山區里長有約的活動，與台北市長蔣萬安（左）同台。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯民團「剷除黑芯」上月底宣布二階連署已達3.6萬份，超過法定門檻150％，對此，徐巧芯也開始緊張，近日積極鼓吹投票「不同意罷免」，但她似乎已算到萬一真的「被罷掉」後路，5日竟脫口「被罷免就不能選台北市長、桃園市長嗎」？

對於徐巧芯脫口可以選市長，年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴6日晚間在播報新聞上不客氣嗆她：「妳可以去選美國總統啊，但問題是不可能呢？你當立委都不OK了，妳可以當市長？別鬧了。」

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徐巧芯5日上節目時談到自己罷免案二階連署份數遠超法定門檻，聲稱自己其實看得很開，但下秒嗆聲罷團的人不要以為把新生代藍委罷掉事情就結束，她人還在，要罷免就來，反正如果真的被罷免掉她也沒事做，她也來搞罷免，就算要身分證連署也可以做，要一個一個把綠營的人罷掉。

接著徐巧芯還說假設真被罷免，到時候有很多時間幫自家人輔選，畢竟當立委非常忙碌，之後會有更多時間，更表示為什麼只有立委可以做？稱還是有很多可以發揮空間，當然沒有人想被罷免，藍營也沒人覺得自己會被罷掉，總之她就是想得很開，罷團以為罷免就可以破壞藍營接班計劃，但他們錯了，「是怎樣？被罷免就不能選台北市長、桃園市長嗎？」

徐巧芯發言隨即引發鄉民熱議，「要不你問問蔣萬安願不願意禮讓？」、「對手一定爽翻了，只要把中指圖拿出來遊街躺著選」、「原來已經想好後路了啊」、「現在是妄想症牙起來了？」、「接班？笑死，你以為連家勝文是靠所謂白手起家搶到位？」、「想選市長？輪不到妳啦！」

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