川普又動歪腦筋 「非美國製電影」徵收100％關稅

美國總統川普擬向所有「非美國製作」的電影課徵100%關稅。（法新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統川普美東時間4日再宣布驚人決定，宣稱為了保護美國電影產業，將對所有「非美國」製作的電影實施100％的關稅，引發外界熱議。川普表示希望此舉能重振美國電影產業，讓電影再次在美國製作。

川普在個人社群平台《Truth Social》發文，指出美國電影產業正在迅速走向消失與滅亡，主因為其他國家正在提供各種激勵措施吸引美國的電影製作人和工作室出走，他認為好萊塢和美國其他地區都遭受了嚴重破壞，因此，祭出「非美國」製作的電影實施100％的關稅，可有效保護好萊塢及電影相關產業，並讓電影再次在美國製作。

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川普認為對「非美國製作」電影課稅能夠有效保護好萊塢電影產業。（路透）

此舉被外界視為「驚人的決定」，更有專家認為川普的做法「很蠢」，川普直言，這已經對國家安全構成威脅，同時也是一種訊息傳播與宣傳手段。因此宣布，他已經授權美國商務部（Department of Commerce）以及美國貿易代表署（United States Trade Representative），立即啟動程序，開始對所有進入美國且在外國製作的電影「徵收100%的關稅」，不過好萊塢本來就有一套自己的規則。

2023年美國編劇公會因與影視製片人聯盟存在勞資糾紛，進行一場大罷工，且這並不是第一次，卻是美國影視產業自2020武漢肺炎流行以來最大規模中斷事件，也是美國編劇公會自2007～2008年大罷工後的最大規模。2023年7月14日，演員工會－美國電視和廣播藝人聯合會也開始罷工，凸顯出問題在於好萊塢的勞資糾紛，而非製作人出走或者受到「非美國製造」電影入侵。

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