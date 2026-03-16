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娛樂 電影

奧斯卡爆歧視爭議 《KPOP獵魔女團》感言講10秒就被請下台

Netflix動畫電影《KPOP獵魔女團》在第98屆奧斯卡頒獎典禮大放光彩。（Netflix提供）Netflix動畫電影《KPOP獵魔女團》在第98屆奧斯卡頒獎典禮大放光彩。（Netflix提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Netflix動畫電影《KPOP獵魔女團》（KPOP Demon Hunters）在第98屆奧斯卡頒獎典禮大放光彩，不僅拿下最佳動畫長片獎，主題曲《Golden》也獲得最佳原創歌曲獎。沒想到得獎者致詞被離場音樂打斷，引起韓國媒體及網友不滿，強烈抨擊根本是歧視。

《Golden》演唱者兼詞曲創作者EJAE。（法新社）《Golden》演唱者兼詞曲創作者EJAE。（法新社）

《Golden》演唱者兼詞曲創作者EJAE在台上表示，過去喜歡K-POP被嘲笑，但她繼續說：「現在全世界都在唱我們的歌，我真的很驕傲」。EJAE將麥克風交給其他創作者，準備讓夥伴也說說話的時候，現場樂隊突然演奏「下台音樂」。EJAE大驚失色，向樂隊比出求情手勢，不過燈光變暗，麥克風也遭消音，令得獎團隊錯愕；現場觀眾見此情景，忍不住發出噓聲，表達不滿情緒。

EJAE（右3）在第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮後台，與歌手Lionel Richie一同合影。（路透）EJAE（右3）在第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮後台，與歌手Lionel Richie一同合影。（路透）

韓國媒體《TV朝鮮》認為奧斯卡典禮為了控制轉播時間，要求得獎者在45秒內完成致詞，時間過長就會播放音樂提醒。經過計算，《KPOP獵魔女團》團隊實際發現時間僅10秒，遭質疑「刻意忽視K-POP文化」。韓媒《亞洲經濟》更憤憤不平的指出，最佳女主角等重要獎項往往可以在台上發言長達數分鐘，但《KPOP獵魔女團》卻遭到不平等待遇，認為頒獎典禮存在不公平待遇。

EJAE表示現在全世界都在唱K-POP，讓她很驕傲。（路透）EJAE表示現在全世界都在唱K-POP，讓她很驕傲。（路透）

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