【3/23～3/29星座錦囊】水逆排毒期很重要！6星座財運起飛、翻身變贏家

本週運勢聚焦排除「水逆遺毒」，6星座乘運運而上，財運事業雙雙高飛。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年第一波水逆看似結束、遠離脫軌日常，但先別高興得太早，星座專家「安德魯的賤聲房」示警，本週迎來「報應清算期」，前陣子傳錯的訊息、愛錯的人、亂刷的卡，這週通通會回頭來找你。

加上金星在牡羊座做最後衝刺，準備3/31進入金牛，這週的氛圍就是：「雖然我知道我錯了，但我現在好想買東西犒賞這麼努力認錯的自己。」

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3/31之前，金星在牡羊座會逼得你像剛喝了十杯濃縮咖啡，做什麼都急，但到了3/31金星一進入金牛，風向會瞬間變得很「物質」，那股「老子跟你拼了」的熱血會一秒退潮，取而代之的是一種：世界再亂都隨便，但我這頓飯一定要吃好的、這件衣服一定要摸起來舒服、這張床我躺下就不想起來的極致慵懶。

★♈牡羊座│職場氣場強大

．工作：你現在就是個「行走的人形立牌」，氣場誰都擋不住，但小心那種「老子就是對」的氣勢，會讓你從辦公室紅人變成辦公室公敵，收斂點，你還沒當老闆。

．感情：桃花運強到沒天理，但你眼光長在頭頂上，誰都看不上眼，覺得身邊都是凡夫俗子。

有對象的，這週主導權在你，但別把另一半當下屬，人家沒有領你的薪水。

．財運：賺錢機會不少，但你花錢也沒在手軟。刷卡的時候帥，看到帳單會想叫救護車。本週適合苦幹實幹教他實地的賺錢，不要投機！

．健康：精力旺盛到失眠，最近少喝咖啡、茶，那種會讓你亢奮的東西

．幸運數字：1、9、28

．幸運色：天使白，戀愛粉，香蕉黃

♉金牛座│理財觀念回歸

．工作：這週適合當個「隱形人」，別急著搶功勞，因為3/31之後才是你的主場。現在適合默默佈局，把水逆期間搞砸的檔案理清楚，別再犯那種國小生等級的錯誤。

．感情：單身金牛最近有點「地下情」體質，容易陷入說不出口的曖昧。有對象的金牛，兩個人適合宅在家吃火鍋，你的固執發作起來會讓另一半想把你報廢處理。

．財運：理財觀念終於回歸。守住錢包，因為下週金星進你家後，你會有一種想買下整條街的衝動。

．健康：容易過敏或皮膚出狀況，別亂試新的保養品，你的臉不是實驗室。

．幸運數字：5、14、23

．幸運色：海水藍，葡萄紫，薄荷綠

♊雙子座│錢包先苦後甘

．工作：水逆結束，你的大腦總算接回電源。開會邏輯超清晰，但小心別因為講話太快把別人的秘密抖出來，這不叫直率，這叫白目。

．感情：單身的在朋友圈裡很吃香，本週主動送上門來的會很多，心要定。

有對象的，這週適合帶另一半去社交場合放閃，宣告主權順便閃瞎單身狗。

．財運：社交花費大，但這些應酬以後都是人脈。這筆錢算是在投資未來，雖然你的錢包現在哭得很大聲。

．健康：神經系統緊繃，咖啡少喝點，不然你的手會抖到像在彈電吉他。

．幸運數字：7、11、22

．幸運色：鵝黃色、質感銀、紫色

★♋巨蟹座│事業巔峰帶動財運

．工作：事業運來到巔峰，主管這週眼睛一直盯著你，是加薪還是被噴就看這幾天了。水逆結束後，原本卡關的企劃會突然加速衝刺，請繫好安全帶。

．感情：單身巨蟹本週桃花出現在跟工作有關的範圍，如同事，客戶，客戶介紹等等，會認識到現實條件不錯的人。有對象的巨蟹，當兩個人正在討論長遠規劃時，請把它當成「年度績效考核」來談。

．財運：事業帶動財運，可能有額外獎金。但別因為心情好就請全辦公室喝下午茶，你還沒發財，冷靜點。

．健康：腸胃比較脆弱，生冷食物少碰，別讓你的肚子成為這週的主角。

．幸運數字：2、10、18

．幸運色：米白色、淺藍色、墨綠色

★♌獅子座│海外投資運勢不錯

．工作：眼界開了，這週適合處理法律、合約或是跨國合作。水逆期間那些說不清楚的誤會，這週找個時間一併解釋清楚，拿出你的大將之風。

．感情：單身的桃花在非現實生活中，網路上，交友軟體上的戀情機率高。有對象的獅子，兩個人需要一點知性的火花，聊聊夢想比糾結「明天誰去倒垃圾」更有意義。

．財運：海外投資或代購運勢不錯，但要小心匯率波動。別把賺錢想得太簡單，雖然你很有信心。

．健康：注意腿部抽筋或靜脈曲張，沒事多抬腿，別老是坐在那邊當大爺。

．幸運數字：3、13、21

．幸運色：亮橘色、白色、紫色

★♍處女座│偏財運強到意想不到

．工作：這週是你的「深度排毒期」，要把之前累積的爛攤子清乾淨。水逆結束後判斷力變準了，適合處理那種需要高度專注力的專案，沒人能難倒你。

．感情：感情上有一種「斷捨離」的感覺，不適合的就別再死撐。有對象的，親密度提升，但別因為對方沒摺好襪子就突然翻三年前的舊帳。

．財運：偏財運強，可能會有意想不到的收入，或者是之前借出去的錢終於拿回來了，快去查帳！

．健康：容易有壓力型頭痛，別把自己逼太緊，世界不會因為你休息兩小時就毀滅。

．幸運數字：4、16、25

．幸運色：亞麻色，杏仁色，薰衣草紫

♎天秤座│迎擊對手弱點

．工作：這週關鍵字是「對手」。有人在明面上跟你競爭，但水逆結束後，你會發現對方的弱點。適合簽約結盟，但白紙黑字要看清楚，別只看對方的臉。

．感情：單身天秤這週會遇到很有挑戰性的對象，越難追你越有興趣。有對象的天秤，感情會經歷一次碰撞，大吵一架反而比冷戰更容易解決問題。

．財運：容易因為另一半或合夥人而花錢，算盤打細一點，別當冤大頭。

．健康：腰部跟腎臟要顧好，水多喝點，手搖飲真的可以先戒了。

．幸運數字：6、15、24

．幸運色：粉紅色、天藍色、白色

♏天蠍座│瑣事如山、多勞多得

．工作：瑣事堆成山，雖然水逆結束了，但你要處理的廢事反而變多。這週要把效率拿出來，別在那邊情緒化，你是來賺錢不是來演《甄嬛傳》的。

．感情：單身的容易在處理雜事（如看醫生、修水龍頭）時遇到心儀對象。有對象的，生活細節是引爆點，別因為他沒洗碗就上升到「你不愛我」。

．財運：勞務報酬增加，這週是靠體力或時間換錢的。認命吧，多勞多得。

．健康：免疫力下降，小心感冒，人多的地方少去。

．幸運數字：8、17、26

．幸運色：酒紅色、黑色、深灰色

★♐射手座│偏財運爆棚

．工作：創意爆發，點子會讓大家驚艷。水逆結束後，原本卡住的行銷案會瞬間通暢。大膽表達想法，這週沒人能蓋過你的光芒。

．感情：這週你是「戀愛獵人」。單身的隨便放電都有人暈船，本週對象都滿優質的，請好好把握。有對象的，感情生活熱烈，但小心玩得太瘋，另一半跟不上你的節奏會累死。

．財運：偏財運爆棚，適合小買一張彩券，但別把身家都壓上去，見好就收。

．健康：注意心血管或血壓問題，情緒起伏別太大，深呼吸。

．幸運數字：5、12、27

．幸運色：紫色、亮橘色、黃色

♑魔羯座│不動產運勢不錯

．工作：重心回到內部整頓，權力鬥爭告一段落，適合重整旗鼓。水逆期間搞丟的文件，這週找找看，它會出現在一個你以為絕對不可能的地方。

．感情：單身的這週比較宅，對相親或介紹的對象可以試試看，別先入為主。

有對象的，在家吃火鍋比去餐廳浪漫，這叫省錢又溫馨。

．財運：不動產運勢不錯，適合看房或整修家裡。財庫這週守得嚴，沒什麼大開銷。唯一開銷會失控的地方在買給家裡的毛小孩，或者是真小孩的零食啊，玩具沒在手軟

．健康：胸腔跟消化系統要留意，吃東西慢一點，沒人跟你搶。

．幸運數字：4、13、22

．幸運色：咖啡色、乳白色、墨綠色

♒水瓶座│宜小額理財或短線交易

．工作：溝通運勢回升，跑客戶都非常順。原本誤會你的同事會發現自己錯了，但也別太得意忘形。3C 產品總算不再鬧脾氣，阿彌陀佛！

．感情：單身的在短途旅行或學習場合容易遇見聊得來的人。有對象的，這週話特別多，小心別在聊天時翻陳年老帳，那真的很倒胃口。本週的你有點愛念經。

．財運：適合處理小額理財或短線交易，手感不錯，直覺挺準。

．健康：手部或呼吸道容易受傷，運動時多注意安全，別逞強。

．幸運數字：3、11、29

．幸運色：淺藍色、銀色、紫色

★♓雙魚座│發現新財路

．工作：財運帶動工作，這週重點在於「價值」。你的努力終於換成了實際的金額。水逆結束後，你對自己的定位會更清晰，不再飄來飄去像隻水母。

．感情：單身的開始追求穩定，華而不實的爛桃花會被你自動過濾。有對象的，這週適合一起去吃頓大餐，用實際行動表達愛意。

．財運：財運起飛！不僅收入增加，還能發現新財路。但要注意理財，別錢一進來就想著清空購物車。

．健康：咽喉跟脖子比較敏感，注意保暖，少大聲咆哮。

．幸運數字：2、6、19

．幸運色：海藍色、米白色、翡翠綠

☆民俗說法僅供參考☆

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（註：以上升星座為主，太陽星座為輔）

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