最愛鄧麗君哪首歌？票選前30名冠軍揭曉 GD也向她致敬

鄧麗君唱過無數經典歌曲，歌迷也票選出心中最愛。（鄧麗君文教基金會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕演唱過許多經典歌曲的鄧麗君，逝世將滿30年，5月8日忌日當天，將在她長眠之處金寶山「筠園」舉辦懷念音樂會。另外「鄧麗君文教基金會」也舉辦歌迷票選，最愛歌單排名也揭曉。

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由鄧麗君歌迷票選的「鄧麗君歌迷最愛Top30」歌單中，經典的《我只在乎你》以跨越時空的告白力量榮登冠軍，另外許多歌手都翻唱過的《月亮代表我的心》緊隨其後排名第二，其他如《甜蜜蜜》、《小城故事》等時代金曲全入列，連粵語歌《漫步人生路》，還有日文歌曲《空港》等跨語種代表作也進入前30強歌單中。

鄧麗君過世將屆30年，她的作品仍經常被其他歌手翻唱。（鄧麗君文教基金會提供）

雖然鄧麗君過世將滿30年，但她的歌聲仍是華人世界的集體記憶，歌曲至今仍不斷被引用和翻唱，像是《華燈初上》中，林心如就娓娓唱出《月亮代表我的心》，貫穿時代情懷；而在好萊塢漫威電影《尚氣》中，更讓梁朝偉與鄧麗君跨時空對唱《但願人長久》。

此外，韓國天王G-Dragon（權志龍）不僅在演唱會驚喜播放《月亮代表我的心》回應粉絲告白，新歌《Drama》MV更取樣該曲旋律、置入中文歌詞向鄧麗君的經典致敬。

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鄧麗君票選前30名歌單如下：

1. 我只在乎你

2. 月亮代表我的心

3. 北國之春（日）

4. 甜蜜蜜

5. 小城故事

6. 何日君再來

7. 千言萬語

8. 但願人長久

9. 再見我的愛人

10.漫步人生路（粵）

11.在水一方

12.夜來香

13. 空港（日）

14. 海韻

15. 你怎麼說

16. 路邊野花不要採

17. 償還

18. 酒醉的探戈

19. 難忘初戀的情人

20. 美酒加咖啡

21. 獨上西樓

22. 又見炊煙

23. 愛人

24. 原鄉人

25. 如果能許一個願

26. 我怎能離開你（彩雲飛）

27. 南海姑娘

28. 香港之夜

29. 假如我是真的

30. 忘記他（粵）

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