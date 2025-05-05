鄧麗君逝世30週年紀念活動曝光 未發表的傳奇遺作將問世

鄧麗君逝世將滿30年，屆時將有紀念活動。（鄧麗君文教基金會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕樂壇永恆巨星鄧麗君逝世將滿30年，5月8日忌日當天，將在她長眠之處舉辦懷念音樂會。另外她從未曝光過的傳奇遺作也將在6月問世，引起粉絲高度關切。

5月8日上午10點，在新北市金寶山「筠園」將舉辦「鄧麗君逝世30週年懷念音樂會」，今年由來自南投奧萬大森林深處的樂團「親愛愛樂」演出，當天包括鄧麗君文教基金會董事長鄧長富（鄧麗君三哥）和鄧麗君大哥鄧長安，以及專程從日本飛來的鄧麗君日本經紀人舟木稔都將一同出席。

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鄧麗君生前未發表的歌曲，也將在六月推出。（鄧麗君文教基金會提供）

鄧麗君逝世將屆30週年，唱片公司在倉庫中發現神秘未發表音源，計畫於6月發行這首從未曝光的傳奇遺作《ラブソングは夜霧がお好き》（情歌最愛夜霧時），這首歌由曾為鄧麗君創作經典歌曲《償還》與《我只在乎你》的日本作曲家三木剛與作詞家荒木豐久聯手打造，已引起鄧麗君歌迷高度關切，搜尋度大增。

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