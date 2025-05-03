晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神級合作！魔力紅亞當、Lisa合作新曲 致敬《史密斯任務》相愛相殺

亞當李維（左）和Lisa在《Priceless》MV中相愛相殺。（ 翻攝自YouTube）亞當李維（左）和Lisa在《Priceless》MV中相愛相殺。（ 翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕搖滾天團魔力紅今年2月第2度登上高雄世運主場館開唱，主唱亞當李維在訪問中也預告今年即將發行樂團生涯第8張全新專輯，昨（2）日搶先重磅推出與BLACKPINK成員Lisa合作的首波單曲《Priceless》，MV致敬電影《史密斯任務》，兩人上演相愛相殺的戲碼。

MV中身為特務的兩人在高空餐廳相遇並看對眼，然而就在眉來眼去之際，卻發現對方就是這次任務要解決的目標，便展開一連串相逃亡、互相追逐的戲碼。中間兩人更在餐廳中纏鬥，丟酒瓶、飛踢、狠踹等武打動作連發，最後又以浪漫環抱下腰、共舞收尾，甜蜜又狠勁十足的劇情讓人目不轉睛。

亞當李維和Lisa合作單曲《Priceless》。 （環球音樂提供）亞當李維和Lisa合作單曲《Priceless》。 （環球音樂提供）

說起《Priceless》的創作過程，亞當表示：「這是一首以吉他為主的歌曲，而我們已經很久沒有做這種音樂了，它是在我們錄製專輯的過程中最先誕生的作品。我們非常開心能邀請Lisa一起參與。」找來Lisa合作不僅讓樂迷感到驚喜，這次在音樂上更是回應了許多資深魔力紅粉絲的期盼。

亞當也分享：「那段吉他前奏，其實是我用一把沒有插電的吉他，直接錄進我的 iPhone 語音訊息裡的。錄音的時候我其實有點激動，因為這就像重新與我們的音樂根源連接上，很多粉絲一直說『我們想再聽到那種聲音』，過了二十多年，我覺得是時候讓那個聲音回來了。」《Priceless》已於全台數位平台上架。

《Priceless》MV：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中