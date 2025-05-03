神級合作！魔力紅亞當、Lisa合作新曲 致敬《史密斯任務》相愛相殺

亞當李維（左）和Lisa在《Priceless》MV中相愛相殺。（ 翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕搖滾天團魔力紅今年2月第2度登上高雄世運主場館開唱，主唱亞當李維在訪問中也預告今年即將發行樂團生涯第8張全新專輯，昨（2）日搶先重磅推出與BLACKPINK成員Lisa合作的首波單曲《Priceless》，MV致敬電影《史密斯任務》，兩人上演相愛相殺的戲碼。

MV中身為特務的兩人在高空餐廳相遇並看對眼，然而就在眉來眼去之際，卻發現對方就是這次任務要解決的目標，便展開一連串相逃亡、互相追逐的戲碼。中間兩人更在餐廳中纏鬥，丟酒瓶、飛踢、狠踹等武打動作連發，最後又以浪漫環抱下腰、共舞收尾，甜蜜又狠勁十足的劇情讓人目不轉睛。

請繼續往下閱讀...

亞當李維和Lisa合作單曲《Priceless》。 （環球音樂提供）

說起《Priceless》的創作過程，亞當表示：「這是一首以吉他為主的歌曲，而我們已經很久沒有做這種音樂了，它是在我們錄製專輯的過程中最先誕生的作品。我們非常開心能邀請Lisa一起參與。」找來Lisa合作不僅讓樂迷感到驚喜，這次在音樂上更是回應了許多資深魔力紅粉絲的期盼。

亞當也分享：「那段吉他前奏，其實是我用一把沒有插電的吉他，直接錄進我的 iPhone 語音訊息裡的。錄音的時候我其實有點激動，因為這就像重新與我們的音樂根源連接上，很多粉絲一直說『我們想再聽到那種聲音』，過了二十多年，我覺得是時候讓那個聲音回來了。」《Priceless》已於全台數位平台上架。

《Priceless》MV：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法