才被資深大哥性騷！《冰冰秀》蔡家蓁錄影遭變態尾隨驚呼：嚇死了

台語歌后蔡家蓁。（資料照；浪直播提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾經三度入圍台語歌后的蔡家蓁目前為《超級冰冰秀》的主持人之一，她上月底到電視台錄影，卻遭一名陌生男子尾隨，昨晚無奈在社群呼籲：「支持偶像的方式有很多，但還是要理性一點噢。」

其實蔡家蓁根本不認識該名男子，當下趕緊向經紀公司求助，就連經紀人與警衛勸離都無效，最後威嚇報警才讓對方離開。

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蔡家蓁無奈表示：「警衛叫他走還不走，這位粉絲碰到每個人，還說是我的朋友，在我車旁邊繞來繞去，我不敢下車，真的嚇死了！」可怕的是，該名男子甚至私訊，還威脅下次要去蔡家蓁錄影的地方找她。

事實上，蔡家蓁曾自揭遭演藝圈大哥性騷的經歷，更勇敢譜成了創作曲《彼个秘密》。蔡家蓁被前輩性騷，對方放話都看著她的照片「打手槍」，讓她感到非常不舒服。

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☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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