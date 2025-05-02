才要參加世壯運！小刀挑戰100公尺 遭爆受傷回應了

「小刀」彭康育為了參加世壯運認真備戰。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小刀」彭康育、梁舒涵與「小林志穎」Dylan昨天出席活動，近日專注準戰世壯運100公尺短跑項目的小刀驚傳在練習時意外拉傷，不過已進入養傷階段，希望能夠盡快恢復。

小刀坦言，近期備賽遇到左小腿拉傷，醫師建議暫緩參賽，但他仍希望能復原並挑戰自我。在飲食管理方面，小刀認為運動員和藝人都需要專業營養師協助，因工作常有應酬，飲食難以完全控制，錢薇娟更笑虧：「他喝珍珠奶茶都是全糖。」

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梁舒涵出席活動。（寬寬整合行銷提供）

即將年滿50歲，小刀堅持挑戰自我，坦言參加世壯運不僅是為了比賽，更是想證明自己持續突破極限，獲得家人與粉絲的熱烈支持。被問到備賽過程，身兼多職的小刀，盡量維持在一週兩次、一次四小時的完整訓練。

旺寶整合行銷致力於3X3籃球，特別引進FIBA 3x3賽事，甚至成立了3X3籃球協會。董事長吳同喬希望把國際上好的品牌及運動帶到台灣，也因為小刀而跟寬寬整合行銷結緣後併購寬寬整合行銷。

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