希特勒寓所浴照震撼重現！凱特溫絲蕾變身傳奇攝影師挑戰禁忌

電影《她眼中的世界》還原凱特溫絲蕾飾演的黎米勒潛入希特勒浴缸拍攝照片的場景。（采昌提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自傳奇女性攝影師「黎米勒」真人真事的電影《她眼中的世界》，刻畫曾擔任《Vogue》雜誌模特兒的黎米勒，在二戰期間成為雜誌官方戰爭攝影師，並親赴戰場紀錄戰時女性肖像的經歷。奧斯卡影后凱特溫絲蕾不僅擔綱主演，更扛下製片重責大任，耗時9年終於將電影搬上大銀幕。

凱特溫絲蕾於2015年時在一場拍賣中，恰巧買下一張黎米勒曾使用過的桌子，是當年黎與丈夫相識時，與朋友們一同共度時光、享用豐盛大餐時圍坐的地方，這讓凱特思考：「如果桌子會說話，它一定能述說無數精彩故事。曾經有多少人圍坐在這張桌子旁，交流思想、分享經歷、創作作品、討論世界？」

請繼續往下閱讀...

凱特溫絲蕾在電影《她眼中的世界》演繹傳奇女攝影師黎米勒真實人生，重現她鏡頭下的戰爭真相。（采昌提供）

而黎米勒便是其中一員，可惜未曾有人為她留下任何一部電影，凱特進一步表示：「我知道，如果我不講述她的故事，那麼這個故事可能永遠不會被講述，而這讓我無法接受。」最終決定開啟這趟電影之旅。

凱特運用長期累積的人脈，集結金獎幕後團隊，還邀來實力派演員同台飆戲，包括安迪山伯格、亞歷山大史柯斯嘉、安德麗亞瑞斯波羅格、影后瑪莉詠柯蒂亞等人，共同打造這部震撼人心的鉅作。

值得一提的是，本片還將還原黎米勒最具代表性的攝影作品「在希特勒的浴缸裡」，這個場景也成為全片情感與歷史張力的巔峰。談起這個重點場面，連凱特也不經讚嘆：「那場戲極其震撼，令人難以置信！」《她眼中的世界》將於5月29日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法