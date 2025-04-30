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娛樂 電視

女星興奮見到許孟哲 曝他出遊暖舉：非常照顧我們

〔記者林欣穎／台北報導〕聶雲、林美貞、許孟哲、雷嘉汭錄製《花甲少年趣旅行》共遊新北，展開充滿驚喜的冒險旅程。第二次參與節目的許孟哲坦言心情放鬆許多，而雷嘉汭在許孟哲一現身時就認出來，「我知道他是5566團員，也在他主持的其他節目看過！」她興奮分享，這次能和許孟哲一起旅行，內心既驚喜又感動。而真正相處之後，她也發現孟哲哥比電視上看到的還要沉穩、暖心，「旅途中他默默為大家付出，還會和聶雲哥輪流開車，非常照顧我們。」

回憶旅途中最難忘的時刻，許孟哲選擇了最後一天的滑冰挑戰。曾是冰上曲棍球國手的他，親自帶領旅伴們上冰，但一開始眾人超抗拒，「連停好車都沒人想下車！」沒想到短短時間內，大家就溜得越來越順，不但成功溜完整圈，最後還玩到捨不得離開。許孟哲感動表示：「大家真的很棒又很可愛！」雷嘉汭也分享，這趟滑冰體驗對她意義重大，「原本完全不會溜冰，結果在那天找到了溜冰的樂趣！」

許孟哲（左起）、聶雲、雷嘉汭與林美貞攜手共遊新北。（台灣大哥大MyVideo提供）許孟哲（左起）、聶雲、雷嘉汭與林美貞攜手共遊新北。（台灣大哥大MyVideo提供）

這次的旅程，也讓許孟哲和雷嘉汭對旅伴們有了全新認識。許孟哲笑說，聶雲哥是大男孩魂爆發，什麼新挑戰都敢玩，美貞姐則從最保守的樣子，變成最後玩得最開心的一個，至於對雷嘉汭則是意外，「沒想到她是一個這麼愛拜拜的小女生」。而雷嘉汭也分享了自己的驚喜：「一開始覺得美貞姐氣場很強，其實超可愛，還常常自己講冷笑話！」更讓她感動的是，美貞姐不僅旅途中給了她許多鼓勵與建議，節目結束後也持續聯絡，「她像天使一樣溫暖我！」

這趟旅程，不只是單純的旅行，更帶給許孟哲重要的人生啟發。他感性表示，自己原本總是習慣先設想最糟情況，避免措手不及，但這次被聶雲哥的樂觀精神深深影響，「應該更放鬆去面對每件事，不要還沒發生就先煩惱！」而雷嘉汭則收穫了一段特別的旅伴緣分，「認識這些哥哥姐姐是我最大的收穫！四天的旅程真的很難忘，如果有機會，真的希望能和大家再一起出遊！」她開心分享，結束錄影後，大家還保持聯絡，這段難能可貴的情誼，也讓這次花甲之旅增添了更多溫暖的回憶。

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