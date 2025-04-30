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何如芸拒當無聊媽媽 也會怕2子翻白眼

何如芸拒當無聊媽媽 也會怕2子翻白眼年過50的何如芸，坦白說身材維持很好。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸2個寶貝兒子都在新加玻求學，母子大多透過視訊、傳訊息互動，昨她透露小兒在回家路上突然傳訊息給她：「媽媽！我等一下打給妳嗎？」通常她接到這樣文字都是忐忑不安，不知道發生什麼事？

結果，小兒子只是很久沒聽見她聲音，想和媽媽說說話，且這星期是他們期末考，小孩子很緊張，「我們輕鬆聊了10幾分鐘，小兒開開心心又回去唸書了。」

何如芸坦白說，她與2子真的每天也沒有那麼多話題好說，「其實如果每天打電話只是問吃飽了沒？今天吃什麼？功課多不多？新加坡有沒有下雨⋯⋯之類，不用兒子翻白眼，我都覺得我很無趣，是個無聊的媽媽。」

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她透露，通常都是兒子們有事找她，然後她當最佳聽眾，「抱怨老師、考試題目太難、長痘痘皮膚癢喉嚨痛、打籃球吃蘿蔔乾⋯⋯任何疑難雜症，我承諾他們，除非我在工作手機必須關靜音，否則隨時隨地我都會馬上接電話。」

何如芸最後分享當媽心境：「世界上最悲傷的，是覺得沒有人愛著我們。知道有人深深地愛著，不會任意被打擾，縱使在遠方，也是最堅定的安全感。」所以，還好有2子纏黏她，真心謝謝這2位年輕人。

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