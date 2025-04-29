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娛樂 最新消息

康康雞同鴨講被吳宗憲直播放送 親吐「同框張菲」意願

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》官方YouTube頻道近來徵集會員，主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等人齊聲呼籲支持。康康受訪時大方聊到，隨著時代轉變，綜藝人也得跟上腳步經營網路，他苦笑：「以前只要主持節目就好了，現在還要兼顧YT，整個生態都變了。」

《綜藝一級棒》主持群，左起為陳孟賢、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森（中視提供）《綜藝一級棒》主持群，左起為陳孟賢、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森（中視提供）

康康指出現在打開電腦，全是短影片，甚至經常看到過去經典綜藝片段，如《Jacky Show》、《十字路口》、《綜藝大哥大》，年輕人也因此透過網路重新認識這批資深藝人。他還分享前陣子吳宗憲開直播打電話給他，自己當時並不知道正在直播，兩人一段「雞同鴨講」的搞笑對話意外爆紅，被剪成短影片瘋傳，「好多人傳那段給我，還說我應該開一個頻道！」

康康（右）有感綜藝圈生態大不同。（中視提供）康康（右）有感綜藝圈生態大不同。（中視提供）

不過，對於網友力拱開設YouTube頻道，康康坦言現階段還是以自己擅長的節目主持為主：「像現在很多實境節目，要去荒地改建餐廳、或去擺攤，一錄就是幾天，我沒辦法離開家那麼久，要陪我小孩啊。」至於未來是否有機會開頻道邀請張菲合作？康康笑說：「流量肯定會爆啦！但要聯絡到菲哥可不容易喔！」

身兼歌手及主持人身分的許志豪，一直以來都有經營臉書，「我本來以為我可以佛系經營，結果發現根本不行，現在的演算法告訴你，不發就沒人看。」他還提到經營自媒體並不容易，觸及率和發文頻率緊密相連，「那些網紅，頻繁發影片，平台才會幫忙推送。」許志豪觀察，現在純唱歌的節目越來越少，藉由自媒體，還能被更多人看到，而且跟傳統電視相比，自媒體能讓他呈現更多面向，「觀眾會更想看我們的日常，這樣才會產生黏著度。」

許志豪經營粉專像做選民服務。（中視提供）許志豪經營粉專像做選民服務。（中視提供）

但實際執行起來，許志豪坦言目前自己的官方臉書處於「苟延殘喘、搖搖欲墜」狀態，他除了會請教《綜藝一級棒》其它主持人，他也調整心態，把經營模式想成「做選民服務」，他過去曾當過立委秘書，也在議員服務處上過班，如今套用這些經驗，「我常去宮廟跟民眾互動，因為我覺得現在藝人不能是那種高高在上的形象，要讓大家覺得你就像住在隔壁的鄰居。」

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