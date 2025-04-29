串流霸主年度盛事！Netflix「Tudum 2025」強檔作品全曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕串流霸主Netflix今宣布年度盛事「Tudum 2025」全球直播活動將於台灣時間6月1日上午8點於Netflix直播登場，活動中將公布包括《艾蜜莉在巴黎》、《盲婚試愛》、《航海王》、《魷魚遊戲》、《怪奇物語》、《星期三》、《高爾夫球也瘋狂2》、《鋒迴路轉：亡者歸來》等強檔作品，更匯聚Netflix最大咖的明星、精彩表演、震撼驚喜和難忘時刻。

串流霸主Netflix今宣布年度盛事「Tudum 2025」全球直播活動將於台灣時間6月1日上午8點登場。（Netflix提供）

「Tudum LIVE」是Netflix全球粉絲盛典，名稱取自每部Netflix作品開場時響起的標誌性「Tudum」音效。這場盛典是 Netflix 最大規模的影迷與文化慶典，聚焦影迷們熱愛的電影、影集、明星與創作者，彰顯講故事的力量。

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而首屆Tudum活動於2020年1月在巴西聖保羅的雙年展館舉辦，當時以慶祝Netflix年輕族群內容為主題，4天吸引超過5萬人參與。自此之後，Tudum以各種形式發展，包括節慶、直播與數位年鑑，逐步奠定其作為Netflix全球代表性活動的地位。

Netflix年度盛事「Tudum 2025」主視覺海報。（Netflix提供）

2023年Tudum重返聖保羅，現場吸引超過3.5萬名觀眾，並在Netflix全球社群平台創下逾7800萬觀看次數的佳績。本屆活動將於美國洛杉磯 Kia Forum舉行，門票將於台灣時間5月10日凌晨1點（太平洋時間5月9日上午10點）在https://www.netflix.com/tudum開賣。

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