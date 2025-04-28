蕾菈首度參加「健美賽」 一身細閃比基尼成績曝

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber蕾菈產下第二胎「湯包」之後，積極健身、飲食控制恢復身材，不時會在社群分享自己的體態紀錄，日前就透露減重1年半，體脂從33.9%降到18%的成果，再次恢復火辣身材。昨（27）日蕾菈首度參加亞洲自然健美公開賽，她分別報名了「女子比基尼新秀」和「女子比基尼公開」兩個項目，並奪得第6名及第5名的好成績。

蕾菈首度參加健美賽。（翻攝自IG）

從蕾菈的IG限時動態中，可見她為身體上色，搖身變成健康膚色，穿著桃紅色細閃比基尼，秀出飽滿圓潤的胸部、纖細的蠻腰及強而有力的肌肉線條，自信擺出健美選手的姿勢。現場大批親友到場為蕾菈加油，不少親友為她感到驕傲。事實上蕾菈從63公斤瘦到51公斤，體脂率也從33.9%一路降到18%，嚴格管控飲食，養成訓練的習慣。

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蕾菈享受難得的放縱日。（翻攝自IG）

比賽結束後，蕾菈也在限時動態分享自己快一年沒喝到奶茶，並在影片中大吸好幾口，模樣相當放鬆，同時解除「禁酒令」，28日凌晨轉發朋友的限時動態，寫下：「第十杯，還沒醉，看來酒國女英雄稱號還在。」影片中蕾菈隨著音樂擺動身體，享受難得的放縱日。

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