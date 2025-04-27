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李珠珢回韓應援服裝太暴露 辛酸內幕知情人士全說了

「AI女神」李珠珢憑藉自身魅力吸粉無數。（翻攝自IG）「AI女神」李珠珢憑藉自身魅力吸粉無數。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢最近台韓兩地跑引發熱議，雖獲部分台粉支持，但還是有不少球迷感到不滿。本就備受注目的她，近日又再度因返韓應援的服裝引發爭議，連韓國網友都忍不住批評，對此，也有知情人士爆出內幕。

根據韓媒《OhmyNews》報導，大約有4名啦啦隊員願意接受採訪，其他成員則選擇閉口不談，深怕丟了飯碗。其中，訪問中提到，「因為穿得少，在網路上的瀏覽量才會越高！現在的啦啦隊服確實有越來越暴露的情況。」她們也特別透露：「平常幾乎都是隊長級以上的人下達指示，年輕後輩通常不會有選擇權。」因服裝問題經常會被偷拍、受到性騷擾，這些問題都讓啦啦隊員深感不適。

此外，韓媒報導中指出，針對職業的訴求，啦啦隊員也提出一些意見，「我們想要在舞台上帶給大家快樂、為球隊加油。因此，我們認為不應該讓啦啦隊員因為視線、制度受傷害，是時候該改變了。」並希望可以藉由這些問題建立一個具結構性的保護系統，讓隊員們可以在安全、富有專業性的環境下工作。

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