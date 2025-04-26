趙露思生病仍堅持化妝！喊話「打扮是尊重自己」掀兩極論戰

趙露思去年因憂鬱症被緊急送醫，靜養至今年1月回歸。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思在2024年底因憂鬱症引發焦慮、失語等情況，被緊急送醫治療，靜養至今年1月底才回歸。近期趙露思在出席美妝品牌活動時，提到自己在心理狀態不好的時候仍會堅持化妝，因為這是「尊重自己的行為」，此言論也引發兩派論戰。

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趙露思在出席美妝品牌活動時提到，化妝打扮是尊重自己的行為。（翻攝自微博）

趙露思近日在活動上分享，自己在生病期間也每天堅持化妝，她解釋說道，「因為我覺得女生要喜歡自己，愛自己是一件很重要的事情，所以我認為化妝是尊重自己的行為，化妝就像替自己穿上一層鎧甲，更有自信地去面對這個世界」。

趙露思的一席話迅速在網路上引發兩極論戰，支持方認為打扮的確能提升自信，也是對人的尊重；但反對方卻認為過度追求外表的美麗，可能會忽略內在成長，認為她應該更注重心靈層面，而不是靠亮麗外在來維持自信。

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