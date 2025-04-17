趙露思進場修過頭？久違露面下巴變尖 網諷：尖到可開瓶

趙露思自出道以來憑藉甜美外型深受觀眾喜愛。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思不久前被爆出罹患失語症、憂鬱症及短暫性失聰，停工休養一段時間後逐漸回歸螢光幕前。近日她久違露面，現身北京公開活動，以紅髮新造型亮相，看起來精神狀態良好，但卻再次陷入整形疑雲。

趙露思久違露面再陷整形疑雲。（翻攝自微博）

趙露思日前以一頭紅髮搭配紅色洋裝出席活動，頻頻主動向現場粉絲打招呼，全程笑容洋溢，看起來狀態不錯，但她的臉蛋明顯消瘦，下巴與過往相比變得更加尖銳，從側面看來特別突出，引起網友質疑她在休養期間進廠維修，再次陷入整形疑雲。

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現場活動照片曝光後，網友紛紛留言表示，「這就是一顆芒果」、「變美了，但有點不像原來的趙露思」、「感覺變了…不自然了」，更有人調侃「下巴尖到可以開瓶了」。不過也有人緩頰，表示光線、妝容都有可能影響照片拍出來的效果，不該過度放大批評。

事實上，趙露思過去不斷遭懷疑整形，但她一直以來都沒有證實，並用化妝、卸妝影片間接證明她沒有動刀，臉蛋變化大都只是靠化妝。針對外界質疑，她也曾在直播中直球回應，「不知道該高興還是不該高興，因為最近大家都說我以前比較好看，可是以前大家也沒有說我以前好看，然後現在又說我以前好看？以前說我醜的人站出來。」一番話令不少粉絲心疼。

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