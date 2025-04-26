晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

張懷秋《角頭》搭王陽明做兄弟 演技竟遭質疑：到底行不行

〔記者蕭方綺／台北報導〕王陽明上張懷秋與「大毛」孫鑠仁主持的Podcast節目《白日夢非常秋》，揭開合作電影《角頭-大橋頭》幕後的田調趣事，也在節目中分享近20年深厚友情。張懷秋與王陽明相識快20年，卻因合作電影《角頭-大橋頭》才真正走近彼此，兩人從大銀幕上的搭檔變成生活中的摯友。回憶起初加入《角頭》宇宙時，張懷秋因為內向、話不多，讓監製張威縯（宏哥）一度擔心他是否能勝任角色。

《白日夢非常秋》節目主持人張懷秋（右）與大毛（左）邀請共同好友王陽明擔任來賓。（犢影制作、有意思國際傳播提供）《白日夢非常秋》節目主持人張懷秋（右）與大毛（左）邀請共同好友王陽明擔任來賓。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

張懷秋分享開拍前一週，張威縯忍不住在辦公室問他「到底行不行啊？你可不可以說點話啊？」因為張威縯每次問張懷秋問題，張懷秋只會回「喔，好」。

《角頭-大橋頭》製作人大毛在節目中表示，「Sunny 在得知懷秋加入演出後，第一時間就主動表態一定會好好照顧他。」張懷秋則透過拍戲與一連串宣傳行程，重新認識了王陽明，「Sunny 是一個非常很會照顧朋友的人，他不只陪我進入角色，還親自帶我去田調。在演藝圈像他這樣願意追求『共好』的演員很難得。」

張懷秋（右）與王陽明相識快20年，卻因合作電影《角頭－大橋頭》才真正走近彼此。（犢影制作、有意思國際傳播提供）張懷秋（右）與王陽明相識快20年，卻因合作電影《角頭－大橋頭》才真正走近彼此。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

王陽明則印象深刻，有次帶著張懷秋一起去喝酒、深入體驗角色生活的場景，「當時懷秋留著長髮，穿著oversize西裝外套、白 T、寬褲和皮鞋，還戴著珠珠項鍊。一群兄弟見到他超級熱情，直接將身上的金項鍊掛在他脖子上，還教他吃檳榔的訣竅。」張懷秋全程投入跟著學，笑說：「那真是超有收穫的一天！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中