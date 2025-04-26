張懷秋《角頭》搭王陽明做兄弟 演技竟遭質疑：到底行不行

〔記者蕭方綺／台北報導〕王陽明上張懷秋與「大毛」孫鑠仁主持的Podcast節目《白日夢非常秋》，揭開合作電影《角頭-大橋頭》幕後的田調趣事，也在節目中分享近20年深厚友情。張懷秋與王陽明相識快20年，卻因合作電影《角頭-大橋頭》才真正走近彼此，兩人從大銀幕上的搭檔變成生活中的摯友。回憶起初加入《角頭》宇宙時，張懷秋因為內向、話不多，讓監製張威縯（宏哥）一度擔心他是否能勝任角色。

《白日夢非常秋》節目主持人張懷秋（右）與大毛（左）邀請共同好友王陽明擔任來賓。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

張懷秋分享開拍前一週，張威縯忍不住在辦公室問他「到底行不行啊？你可不可以說點話啊？」因為張威縯每次問張懷秋問題，張懷秋只會回「喔，好」。

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《角頭-大橋頭》製作人大毛在節目中表示，「Sunny 在得知懷秋加入演出後，第一時間就主動表態一定會好好照顧他。」張懷秋則透過拍戲與一連串宣傳行程，重新認識了王陽明，「Sunny 是一個非常很會照顧朋友的人，他不只陪我進入角色，還親自帶我去田調。在演藝圈像他這樣願意追求『共好』的演員很難得。」

張懷秋（右）與王陽明相識快20年，卻因合作電影《角頭－大橋頭》才真正走近彼此。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

王陽明則印象深刻，有次帶著張懷秋一起去喝酒、深入體驗角色生活的場景，「當時懷秋留著長髮，穿著oversize西裝外套、白 T、寬褲和皮鞋，還戴著珠珠項鍊。一群兄弟見到他超級熱情，直接將身上的金項鍊掛在他脖子上，還教他吃檳榔的訣竅。」張懷秋全程投入跟著學，笑說：「那真是超有收穫的一天！」

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