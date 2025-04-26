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娛樂 音樂

69歲鄭進一罹膀胱癌6次化療 台東現蹤近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕69歲的鄭進一日前驚爆罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療才抗癌成功，上週他現身台東演出，更分享自己抗癌心法的四字箴言「保持開心」，鼓勵大家樂活人生。

鄭進一獻唱多首膾炙人口的金曲。（台東縣政府社會處提供）鄭進一獻唱多首膾炙人口的金曲。（台東縣政府社會處提供）

鄭進一身體康復後，特別趕來參與這次盛會，還現場當成自己的演唱會唱到欲罷不能，他特別稱讚這場「倚盃氣 歡喜來唱-2025 台東縣群星閃耀演唱會」的發起人「功德無量」，「很有意義的活動，能邀請到我更是這些歌迷的福氣，因為我的歌都是耳熟能詳朗朗上口，保證大家聽得開心過癮。」

鄭進一選唱《故鄉》、《家後》、《今夜我想喝醉》、《 胭脂馬拄到關老爺》等夯曲，果真讓全場長輩開口大聲唱，宏亮的歌聲正好呼應的本次活動的精神。

鄭進一病癒後開唱，分享抗癌心法。（台東縣政府社會處提供）鄭進一病癒後開唱，分享抗癌心法。（台東縣政府社會處提供）

鄭進一開心表示：「有機會再來台東辦演唱會，我創作的歌曲這麼多，要不是有時間限制，再多唱幾首相信更可以讓現場民眾更加難忘。」

鄭進一分享自己的抗癌心法，「我們這種爺爺、奶奶年紀的人就是要保持快樂的心情，也就是要樂活人生，然而樂活人生就是時時歌唱，保持愉快的心情活在當下。」

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