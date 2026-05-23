自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周湯豪搶金曲歌王激動快哭了 蔡依林搶先開胡奪下這大獎

周湯豪今晚獲頒最受歡迎男歌手以及hito年度十大華語歌曲等獎項。（記者胡舜翔攝）周湯豪今晚獲頒最受歡迎男歌手以及hito年度十大華語歌曲等獎項。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮，獲頒最受歡迎男歌手以及hito年度十大華語歌曲等獎項，他感動表示：「希望藉由這個獎項，讓更多更多的人可以聽到我的概念專輯。」最受歡迎女歌手則由華語天后蔡依林奪下。

近來喜訊不斷的周湯豪，風光入圍本屆金曲獎華語歌王及最佳編曲人，稍早受訪表示：「我必須老實說，原本根本沒有想這件事情，那天公布的時候正在睡覺，跟第一場小巨蛋（秒殺）的時候一模一樣。」刻意讓自己保持平靜。

周湯豪坦言非常感動，「我已經很習慣等待，就是不放棄一直往前衝。」他在訪談過程中差點落淚，透露得知入圍時哭了，媽媽比莉的反應也是激動爆哭。至於金曲紅毯是否會邀請媽媽出席？他笑說：「這個大家要期待一下。」

張震嶽現身hito流行音樂獎領獎。（記者胡舜翔攝）張震嶽現身hito流行音樂獎領獎。（記者胡舜翔攝）

此外，張震嶽也現身hito流行音樂獎領獎，這次相隔多年發片以《跟著感覺走》入圍本屆金曲獎最佳華語專輯、年度專輯、年度歌曲等6項大獎。談到入圍心情，張震嶽將功勞歸給老婆及一雙兒女，「結婚有小孩之後，我把時間花在家庭。」感謝老婆一路相挺，讓他找到自在的創作方式。

張震嶽表示：「專輯已經搞了很久的時間，能夠得到這樣的成績覺得夠了。」升格二寶爸的他對現在生活相當滿足，也表示沒打算再拚一胎，「第三胎會怕，湊一個好字就好了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中