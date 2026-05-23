周湯豪搶金曲歌王激動快哭了 蔡依林搶先開胡奪下這大獎

周湯豪今晚獲頒最受歡迎男歌手以及hito年度十大華語歌曲等獎項。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪今晚出席hito流行音樂獎頒獎典禮，獲頒最受歡迎男歌手以及hito年度十大華語歌曲等獎項，他感動表示：「希望藉由這個獎項，讓更多更多的人可以聽到我的概念專輯。」最受歡迎女歌手則由華語天后蔡依林奪下。

近來喜訊不斷的周湯豪，風光入圍本屆金曲獎華語歌王及最佳編曲人，稍早受訪表示：「我必須老實說，原本根本沒有想這件事情，那天公布的時候正在睡覺，跟第一場小巨蛋（秒殺）的時候一模一樣。」刻意讓自己保持平靜。

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周湯豪坦言非常感動，「我已經很習慣等待，就是不放棄一直往前衝。」他在訪談過程中差點落淚，透露得知入圍時哭了，媽媽比莉的反應也是激動爆哭。至於金曲紅毯是否會邀請媽媽出席？他笑說：「這個大家要期待一下。」

張震嶽現身hito流行音樂獎領獎。（記者胡舜翔攝）

此外，張震嶽也現身hito流行音樂獎領獎，這次相隔多年發片以《跟著感覺走》入圍本屆金曲獎最佳華語專輯、年度專輯、年度歌曲等6項大獎。談到入圍心情，張震嶽將功勞歸給老婆及一雙兒女，「結婚有小孩之後，我把時間花在家庭。」感謝老婆一路相挺，讓他找到自在的創作方式。

張震嶽表示：「專輯已經搞了很久的時間，能夠得到這樣的成績覺得夠了。」升格二寶爸的他對現在生活相當滿足，也表示沒打算再拚一胎，「第三胎會怕，湊一個好字就好了。」

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