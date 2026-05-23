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娛樂 最新消息

盧廣仲高雄開唱台北得獎 自爆缺安全感靠「它」當盾牌

盧廣仲人在高雄開唱，但也在hito流行音樂獎獲得多項獎。（添翼文創X寬宏藝術提供）盧廣仲人在高雄開唱，但也在hito流行音樂獎獲得多項獎。（添翼文創X寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕盧廣仲今年再次入圍金曲獎歌王，今（23日）晚他在高雄流行音樂中心舉辦「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流」，7月10日起則到台北流行音樂中心開唱，雖然人在高雄演出，但今晚同時間在台北小巨蛋舉辦的「hito流行音樂獎頒獎典禮」也多次唸出他的名字，包括以《太陽與地球》獲得「hito K歌」及十大華語歌曲。

這次盧廣仲到高雄開唱，以《一夜一夜一夜》開場，另外帶來《我愛你》、《早安晨之美》等快歌，唱片公司添翼也特別打造兩公尺高的巨型LED「心碎球體」，盧廣仲感性說：「以前很沒有安全感，習慣躲在吉他和厚重的劉海後面，像一個盾牌。但長大之後發現，還是有很多美好的事物，例如說你們。謝謝你們成為我面對世界的盾牌，也希望我的音樂可以成為你們面對生活的盾牌。」

近期邁入畢業季，有網友提到學校畢業歌演唱盧廣仲的《幾分之幾》，直呼哭不出來，盧廣仲則笑回：「笑著唱，好健康。」今晚演唱會上他也帶來《幾分之幾》等歌曲。

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