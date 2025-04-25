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蔡阿嘎頻道G卡姐夫涉詐 「昔嗆蘿拉貼文遭挖」網酸：怎麼有臉

蔡阿嘎（左）影片中曾出現過的「G卡姐夫」被爆出長期與詐騙集團勾結。（翻攝自IG）蔡阿嘎（左）影片中曾出現過的「G卡姐夫」被爆出長期與詐騙集團勾結。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎先前才和前員工蘿拉因AB合約問題腦上新聞版面，如今，經常在他影片中出現的「G卡姐夫」，被爆出涉嫌長期勾結詐騙集團，協助車手提領贓款及洗錢，金額高達1.2億。而他過去痛罵蘿拉的貼文內容也遭翻出，令不少網友狠酸「怎麼有臉？」

相關新聞：蔡阿嘎團隊出事！G卡姐夫涉詐經手1.2億遭押 愛妻發聲致歉

嘉義近期爆出一名任職銀行放款專員的蘇姓男子，利用手中掌握的人頭帳戶，協助車手提領資金、洗錢，每筆高達數百萬、數千萬，蘇男則可從中獲利，涉案金額高達1.2億，受害者超過20人，21日遭嘉義地檢署傳喚到案後遭羈押禁見。近日，就有網友爆出蘇男就是蔡阿嘎團隊成員蔡宗翰妻子的姊夫，網友稱之為「G卡姐夫」。

事件曝光後，「G卡姐夫」過去在蔡阿嘎遭蘿拉背叛時，發聲力挺的言論也被挖出，當時他發文痛批，「二伯是傳產工廠小孩出身，只想好好找回以前台灣榮耀，為什麼要這樣傷害人家的心血；阿嘎跟你的事，直接對決就好，不要躲避我還覺得你有骨氣，但你這樣實在不應該！！！禮義廉恥夾在聯絡簿了嗎？？？這種感性的話我沒說過跟他說過，卻是要看完人家的發文後，澄清給他看，對他實在很不公平，一個好人這樣被抹殺！他是有打破你家人的骨灰罈嗎？怎麼會傷害他成這樣，回頭是岸啊。」

不少網友回顧過去「G卡姐夫」怒罵蘿拉的言論，紛紛諷刺，「當初他們幫阿嘎發聲還講成這樣⋯⋯⋯⋯」、「還有臉在蘿拉出事的時候講話這麼大聲？」、「g卡姐夫：禮義廉恥夾在聯絡簿嗎？？也是姐夫，禮義廉恥夾在聯絡簿嗎？？」。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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