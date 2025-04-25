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娛樂 最新消息

郭雪芙最多忍3天沒洗頭 羞曝男友「吹功」：自己來比較快

郭雪芙出道17年，首次代言髮品品牌。（記者王文麟攝）郭雪芙出道17年，首次代言髮品品牌。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭雪芙出道17年，首次代言髮品品牌，今（25日）穿削肩洋裝亮麗出席記者會。她和老外男友談遠距離戀愛，羞曝男友曾主動幫她吹頭髮，但她覺得還是自己來比較快，眾人好奇男友的吹髮功力如何？她笑喊：「有乾就好了。」

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郭雪芙在活動現場不斷撥動蓬鬆、飄逸秀髮，讓粉絲驚豔不已，但背部被發現貼滿肉色貼布，她解釋是因先前做按摩治療，導致出現瘀青的情況。這是她第一次代言髮品，心情相當開心，因為自己對於髮品選擇很嚴格，在意毛躁、蓬鬆度，她說：「出道以來，一直幻想著有一天可以代言髮品，直次真的很幸運。」至於還想代言什麼產品？她許願家電類，像是冰箱、冷氣、除溼機、空氣清淨機都可以，遭疑有成家打算，她澄清說：「覺得家裡滿空的，最近想換洗衣機，希望可以合作。」

郭雪芙出道17年，首次代言髮品品牌。（記者王文麟攝）郭雪芙出道17年，首次代言髮品品牌。（記者王文麟攝）

談起洗髮，郭雪芙算隨性，只要出門就會洗，倘若宅在家多天不出門，就會撐個1、2天才洗，最高紀錄是3天，但她說那是小時候的事了，「3天沒洗，我就覺得不行了、好可怕，不洗頭會出油、出汗，頭髮會比較黏膩，所以洗頭髮真的非常重要。」她也提到，平常會逛藥妝店，若看到有優惠活動，特別留意，不時會出現失心瘋，她打趣說：「有時候會不小心，助理要在旁邊，不然我一個人可能會扛不動。」

郭雪芙出道17年，首次代言髮品品牌。（記者王文麟攝）郭雪芙出道17年，首次代言髮品品牌。（記者王文麟攝）

郭雪芙去年耶誕節、跨年和老外男友甜蜜遊歐洲，度假返台後與男友展開遠距離戀愛，她的工作滿檔，代言接不完，前2週才出席保養品代言，今又代言髮品，接下來要投入台語劇《成功路上》宣傳，招認台語不太好，坦言一開始不知是全台語劇，得知後有嚇到：「我可以嗎？」但拍攝時一些發音、腔調搞到頭快炸掉，直喊：「怎麼唸就是唸不好，我會比較緊張啦！」好在劇組人員對她非常好，也相當體諒她，挑戰完台語劇，被問是否打算挑戰台語八點檔，她當場求饒說：「啊！我可能沒有辦法，太辛苦了，這經驗有一次就很不錯了。」她下半年計畫拍電影，目前仍在前製期，所以會規劃短程的旅程，除了計畫去日本，也想飛歐洲，她語重心長說：「去年出去比較多，今年要好好的工作。」

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