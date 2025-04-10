郭雪芙戀愛ING不藏了！自揭在老外男友前面是「超派母老虎」

郭雪芙擔任保養代言人。（妮維雅提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭雪芙去年10月認愛老外男友，之後飛歐洲過耶誕、跨年，她今（10日）出席保養品代言，透露頗習慣遠距離，平常會傳訊、視訊維繫感情，自招在友面前是「母老虎」，是屬於偏「派」的女友。

郭雪芙擔任保養代言人。（妮維雅提供）

相關新聞：郭雪芙「投資5標的」從虧轉盈 不受「台股大怒神」影響力拚財富自由

請繼續往下閱讀...

郭雪芙度假返台後，與男友展開距離戀愛，男友也為了她努力學中文，她認為這樣的方式挺好的，「我習慣自己住，覺得還滿好的，可以忙自己的事。」談及先前的歐洲旅遊，她坦言旅途中難免會有適應、摩擦的問題，多半生氣是表達不好，所以吵架也吵不太起來，「可能是我表達不好，我會自己在旁邊尖叫、崩潰、大吼大叫，有時候講話會比較大聲，我妹就問『妳怎麼了嗎？發生什麼事？為什麼講話這麼大聲？』」，她笑稱自己從小到大都習慣大吼大叫，但現在的情緒較平穩，也較沉得住氣、冷靜。

郭雪芙擔任保養代言人。（妮維雅提供）

郭雪芙在5月要播的台語影集《成功路上》飾演秀氣校花，被問求學時期是否也是校花？她搖頭幽默回：「我只是演校花而已。」透露以前學時外表較男孩子氣。眾人好奇，她在男友面前是偏男孩子氣還是秀氣？她打趣說：「是母老虎，偏派（兇）。」

郭雪芙擔任保養代言人。（妮維雅提供）

郭雪芙談到，第一次挑戰台語劇，一開始以為只是角色要說台語，後來才知道是全台語劇，坦言有嚇到，心想：「天啊！我現在該怎麼辦？」後來只能捏著大腿硬練台語，雖然有台語老師指導，但還是會很緊張，加上還有口音及北部腔、南部腔，讓她直喊：「天啊！好痛苦。」笑說殺青後台語也忘得差不多了。

郭雪芙擔任保養代言人。（妮維雅提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法