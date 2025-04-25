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大罷免影片再一發！妙喻罷免如點痣「機不可失，時不再來」

Taiwan Action公民罷免影片計畫「點痣篇」，以本系列影片首見的布袋戲形式，道出一則妙趣橫生的警世寓言故事。（Taiwan Action提供）Taiwan Action公民罷免影片計畫「點痣篇」，以本系列影片首見的布袋戲形式，道出一則妙趣橫生的警世寓言故事。（Taiwan Action提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由上百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片計畫，今（25）日推出由黃信堯執導的「點痣篇」，以本系列影片首見的布袋戲形式，道出一則妙趣橫生的警世寓言故事。只見一位臉上出現35顆壞痣的小姐獲命理師指示，點痣必須要點三次才能除掉，而且機不可失，時不再來，立即就近到連署站罷免不適當的民意代表，才能改變命運。

在黃信堯的「點痣篇」中，對未來失去方向的黛婉小姐與書僮，找到了江湖傳說中料事如神的恆春仙，希望求得指示改變運勢。恆春仙發現她六神無主印堂發黑，直指為衰神附身，且臉上的痣自去年就開始出現，愈來愈明顯，算算竟有35顆壞痣。

結果恆春仙指示，點痣光是點過一次還不夠，總共要點三次才除得掉，就如罷免35位不同選區的立委，必須經過三階才得奏效，得靠自己立即簽署罷免連署書才可改運，而且絕不可替別人簽署，因為那是犯法行為。

導演黃信堯拍攝「點痣篇」，還親自配音引言。（Taiwan Action提供）導演黃信堯拍攝「點痣篇」，還親自配音引言。（Taiwan Action提供）

導演黃信堯曾以《大佛普拉斯》勇奪金馬獎最佳新導演獎，「點痣篇」中不僅由他親自配音引言，更請到以工商服務台語口白享譽全台的恆春兮（鄭志文）跨刀配音，並因此將片中改運師父取名「恆春仙」。恆春兮日前也推出短影音「改善數學能力，需要連叔叔」大受歡迎，讓「連叔叔」從此成為大罷免行動中廣為人知的「連署書」諧音哽。

影片採用布袋戲形式來表現，先以看似超時空的古樸趣味引人入勝，接著才透過臉上的壞痣要點掉才能開運，提醒大家每個地區不好的民意代表都需要被罷免掉，才能讓國家的運勢起飛。

黃信堯表示，近日看到台灣許多地方都有罷免團體上街擺攤連署，就從這些台灣地圖上一個一個正在進行罷免的地點，聯想到了傳統路邊點痣算命攤常擺出的男女面相圖，「點痣」的故事概念就此誕生。

提到投入罷免影片製作，黃信堯表示，是因為覺得國會立委他們沒有盡到自己該盡的責任，預算也沒有經逐條審查政黨協商就統刪，「國會立委的職責就是為人民看緊荷包監督國政，我覺得這都沒有問題，可是他們沒有做到該做的工作，沒有恪盡職守，所以不適合這個位置。我不反對刪除預算，但他們的刪除方式太過於粗糙而且失職。」

黃信堯說，小時候念書時老師總會說學生要做到學生的本分，老師也是要做到老師的本分，「那國會立委你既然為民所託，獲得這麼多票數，你也應該要恪盡職責，但我覺得他們是背棄了人民。身旁的人其實大部分也都是支持的，有些人比較積極，有些人比較消極，但我覺得這一次大家都是對事不對人。」

就在黃信堯的「點痣篇」推出的隔天（26日），國民黨也將在凱道進行426動員，黃信堯表示：「台灣就是一個高度民主的地方，任何人都可以表達各自的訴求。國民黨也在推動罷免民進黨的立委，以及包含隔天他們要遊行，我覺得只要不違法，在台灣這樣一個民主的地方，這都是他們的自由，也是他們的權利。我覺得人民會有自己判斷的能力，這就是民主的可貴。」

公民8號點痣篇影片：

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