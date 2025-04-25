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本土劇女神陳珮騏子宮肌瘤「2年長到拳頭大」 拍戲大血崩：地板滿是血

陳珮騏之前有子宮肌瘤，但由於工作繁忙，肌瘤在兩年之內迅速長大，常常出現血崩。（翻攝自YouTube）陳珮騏之前有子宮肌瘤，但由於工作繁忙，肌瘤在兩年之內迅速長大，常常出現血崩。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳珮騏演過《真情滿天下》、《甘味人生》、《春花望露》等，被封為八點檔女神，她提到之前有子宮肌瘤，但由於工作繁忙，肌瘤在兩年之內迅速長大，常常出現血崩，有一回因被傳染感冒，讓她在工作中當場「血流滿地」，她還為此常常外出額外準備多件內褲、外褲，好在《金家好媳婦》殺青後才開刀處理肌瘤問題，近幾年已順利恢復正常生活。

陳珮騏近日上節目《醫師好辣》回憶起過去罹患子宮肌瘤的經歷。她說原先肌瘤長在子宮後方，經期時因血氣不足稍有疼痛感，但工作太忙、時常得熬夜趕戲，讓她的作息相當不規律，沒想到隔了3年再做檢查，子宮肌瘤竟從5公分成長到現在已經將近10公分，宛如拳頭般大，還因此常常出現血崩情況。

陳珮騏之前有子宮肌瘤，但由於工作繁忙，肌瘤在兩年之內迅速長大，常常出現血崩。（翻攝自YouTube）陳珮騏之前有子宮肌瘤，但由於工作繁忙，肌瘤在兩年之內迅速長大，常常出現血崩。（翻攝自YouTube）

陳珮騏回憶起當時情況，表示曾在拍戲時被同事傳染感冒，對方咳嗽從不遮住口鼻，而她因為得與對方搭戲，常常只要對方感冒她則立刻被傳染，「只要我剛好月經來，然後又被他傳染感冒，我告訴你，（我就會）大血崩。」

陳珮騏有一次正在拍戲，突然身體下方鮮血湧出，由於情況相當危急，她連喊卡的時間都來不及，褲子就已經濕掉，便連忙跑去廁所，而現場則留下許多血跡，而這樣的狀況屢見不鮮，她有時只是坐著小睡，起身便發現椅子已經沾滿血跡，讓她相當困擾，為此常常外出額外準備多件內褲、外褲。

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