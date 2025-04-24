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老爸老公都是超帥男神！雙金影后謝盈萱崩潰：合理嗎

謝盈萱（左）得知自己在《忘了我記得》的老公是霍建華來演，相當緊張。（Netflix提供）謝盈萱（左）得知自己在《忘了我記得》的老公是霍建華來演，相當緊張。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱參與劉若英編導的Netflix影集《忘了我記得》，編導劉若英分享選角幕後趣事，她大方告白：「秦漢大哥一直是我心中的帥氣男神，他太有趣了，我覺得他就是我的樂爸。」也盛讚謝盈萱魅力十足，「我真的很幸運能夠找到謝盈萱。」談到邀請霍建華飾演女主角的丈夫時，更透露女主角謝盈萱得知後整個人緊張了起來，謝盈萱也自嘲：「如果你找的兩位男生（秦漢、霍建華）都這麼帥，那女主角這樣合理嗎？」

秦漢所飾演的父親童心未泯、行為跳Tone，被謝盈萱戲稱是「外星人老爸」，她笑說：「戲裡面寫說他是相信外星人，他本人真的相信欸！」秦漢也坦言自己私下對UFO確實很感興趣，與角色「程光齊」如出一轍。

相關新聞：金馬影帝秦漢話題超廣！謝盈萱曝「他愛聊外星人」

謝盈萱（左）在《忘了我記得》是秦漢女兒，曝「一見他就哭」。（Netflix提供）謝盈萱（左）在《忘了我記得》是秦漢女兒，曝「一見他就哭」。（Netflix提供）

秦漢則誇謝盈萱拍戲時非常認真：「她真的很努力想把角色演好。」後來轉頭看了謝盈萱一眼，表示：「我不是拍妳馬屁啊！」引來謝盈萱哈哈大笑回：「你怎麼知道我在想什麼？」她也回敬真誠誇讚：「爸爸演戲也很認真，沒有人可以讓我看到他沒幾眼，眼淚就一直掉。」妙語如珠，展現戲裡戲外都像真正父女般的默契。

而霍建華和謝盈萱飾演夫妻，他在花絮中與謝盈萱對戲互動自然、歡笑滿滿，霍建華還俏皮地偷在謝盈萱頭上比YEAH，並表示：「奶茶導演一直是我們都很欣賞的，不管是演員、歌手、導演，我覺得非常榮幸，也很開心，然後又可以跟盈萱一起合作，對我來講是一個滿新的嘗試。」

劉品言（右）、周采詩在《忘了我是誰》是謝盈萱的閨密。（Netflix提供）劉品言（右）、周采詩在《忘了我是誰》是謝盈萱的閨密。（Netflix提供）

此外，謝盈萱劇中有周采詩與劉品言2個閨密，兩人也分享對謝盈萱的觀察。周采詩表示謝盈萱私下安安靜靜，可是臉上表情超多，「我就會一直盯著她的臉，想著『她此時此刻不知道在想些什麼』。」劉品言認為謝盈萱很慢熟，但熟了之後就會傾囊而出她全部的故事，以及全部的情緒起伏。《忘了我記得》將在2025年5月23日於Netflix播出。

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