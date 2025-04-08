金馬影帝秦漢話題超廣！謝盈萱曝「他愛聊外星人」

秦漢（右）和謝盈萱在《忘了我記得》合作父女。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱和金馬影帝秦漢在Netflix影集《忘了我記得》飾演父女，這是他們首度合作，謝盈萱直呼秦漢非常親和，透露首次見面時自己很拘謹、不知道要聊什麼，但和秦漢熟了之後知道他的嗜好很多，「耳機，音響，腳踏車，籃球，外星人，你找其中一個主題跟他聊他就會很開心！」

秦漢（右）和謝盈萱在《忘了我記得》合作父女。（Netflix提供）

謝盈萱分享到了拍攝中期，自己剛好買了一副好耳機，拿到現場給秦漢看，結果秦漢愛不釋手，一邊稱讚她的新耳機，一邊叮嚀自己不能再買了。謝盈萱更透露秦漢很喜歡吃零食：「有一次拍攝我看他累了，我說我們拍完這場買冰淇淋來吃，他的眼睛瞬間就亮了。」這些大大小小的事都讓謝盈萱笑說：「秦漢大哥實在是太可愛了！」還讚他本人也非常紳士，拍戲到後期劇組的大家都愛跟秦漢開玩笑。

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秦漢也對謝盈萱印象極佳，稱讚她是個落落大方、很棒的女演員，並分享有次拍一場謝盈萱追搬家貨車跑整條街的戲，因為動態很大，車上攝影機和謝盈萱很難配合完美，重來可能超過20次：「我在旁邊都看得心痛怕她吃不消，事後問她累不累，她淡淡一笑說：『不累！』這樣的演戲態度難怪許多導演都要找她拍戲。」《忘了我記得》將在5月23日於Netflix上線。

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