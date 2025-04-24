季芹一家三口遊紐約 吃路邊攤「驚人花費」嚇到冒冷汗

季芹（右）與老公王仁甫（左）帶著女兒樂樂（中）一起到紐約遊玩。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人季芹與王仁甫結婚18年，婚後育有一對兒女，日前與女兒「樂樂」一家3口到美國紐約旅遊，赫然發現當地物價高得嚇人，今（24）發文分享驚人花費，讓她直呼「真的好貴好貴」。

季芹分享紐約物價高得嚇人。（翻攝自臉書）

季芹在臉書發文分享當地的大眾交通費用，「我們搭公車每人單程要台幣132元，但已經是行程中最便宜方便的交通工具。」接著透露，隨意在路邊餐車點速食來吃，3人餐費就直逼2000元，就連想買瓶礦泉水，價格都貴得讓人買不下手，讓她忍不住開玩笑感嘆，「看到商場裡有瀑布流水，都想叫老公跳進去洗澡了，這物價是有沒有這麼誇張」，文中不忘附上冒冷汗苦笑的表情符號表達心情。

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貼文曝光後，網友們除了羨慕季芹一家的好感情，當地物價高的問題也引發不少共鳴，「我只是喝一杯色素滿滿的路邊攤飲料台幣450元⋯」、「真的貴⋯所以現在到各地旅行，看到當地物價都很能接受」、「物價真的貴，餐廳還要再給小費」。

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