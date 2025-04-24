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Joeman揭「網紅收入榜」真相！曝暗黑內幕：是在篩選笨蛋

Joeman表示近期網路上經常出現「網紅收入排名」的貼文其實都不是真的。Joeman表示近期網路上經常出現「網紅收入排名」的貼文其實都不是真的。

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅「Joeman」九妹經常在社群針對社會時事分享個人觀點，今（24）凌晨就發文指出，近期社群平台Threads頻頻出現有關「網紅收入排名」的貼文，直言這類內容「基本上都是假的！」並進一步分析其背後的操作手法。

Joeman在Threads上發文揭露這類貼文的操作方式，指出這些榜單通常會利用真實的網紅名稱搭配浮誇的收入數字，前10名中可能有8人是大家熟知的網紅，而前3名會是「絕對的大咖」，以此提升榜單的可信度。接著，榜單中段則會安插幾位不知名的小網紅，並標註其收入來源來自某些陌生的APP名稱，藉此誘導大眾產生好奇心進而搜尋APP。

Joeman揭露這類貼文背後的目的及操作手法。（翻攝自Threads）Joeman揭露這類貼文背後的目的及操作手法。（翻攝自Threads）

Joeman指出，這樣的操作不僅利用「網紅收入」這點吸引人觀看，同時還容易激起兩派網友的討論，「一部分人覺得太扯了吧，某某某怎可能賺這麼多，跟一部分說太扯了吧某某某怎可能賺比某某某少」，進而推波助瀾讓貼文快速散播出去，「最爽的是用關鍵字釣到一些本尊留言否認收入，座標之力就會加倍上去。」

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Joeman直言，這些荒謬的假資訊，其實就是一種流量操作手法，「先用荒謬的資訊得到流量，然後篩選出會相信來路不明爆料的笨蛋去下載這個app 」，呼籲網友保持判斷力，不要輕信這類假榜單與不明資訊。

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