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《機智住院醫生》熱度攀升 「親家CP」暖男前輩獲讚：寶藏演員

高允貞（左）、鄭準元在《機智住院醫生生活》有感情線。（Netflix提供）高允貞（左）、鄭準元在《機智住院醫生生活》有感情線。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《機智住院醫生生活》近來口碑延燒，登上Netflix台灣排行榜冠軍，當中高允貞和小叔鄭準元共組「親家CP」成為話題，雖然該配對引來評價兩極，不過導演、韓國評論家皆對兩人讚不絕口，令人期待往後劇情發展。

《機智住院醫生生活》於社群平台討論度高，4位年輕主角真實反映社會新鮮人的狀態圈粉，其中女主角高允貞飾演婦產科住院醫生「吳怡瑛」，因故被迫回醫院上班，和飾演學長、也是小叔的鄭準元共譜愛情線。

有觀眾反映不懂兩人明明外型就不搭，卻硬塞感情線，但也有粉絲力挺鄭準元，認為他長相耐看，聲音溫柔、演技自然，個性可靠也討喜。

鄭準元（右）在《機智住院醫生生活》化身暖男前輩，說話溫柔、個性討喜。（Netflix提供）鄭準元（右）在《機智住院醫生生活》化身暖男前輩，說話溫柔、個性討喜。（Netflix提供）

導演申沅昊提到，鄭準元是心中的「寶藏演員」，多年來演技扎實，在日常生活也展現十足魅力，大讚高允貞天生條件好，最厲害的是即使「面無表情」彷彿也有故事。

鄭準元出道13年，但在演出《機智住院醫生生活》前討論度不高，這次在戲中展現暖男前輩，又和學妹曖昧，當中拿捏獲導演大讚游刃有餘；評論家金成洙（音譯）也稱，鄭準元平凡外貌和自然演技，和劇集整體氛圍非常吻合。

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