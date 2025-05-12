劉雨柔前男友背著孕妻偷腥 全黑圖認了：道德失守

曾與女星劉雨柔（左）交往的健身網紅鄒政翰驚爆婚內出軌。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾與女星劉雨柔交往過的健身網紅鄒政翰，多次向劉雨柔求婚未果，最後兩人走上分手一途。近日鄒政翰透過社群平台承認對妻子不忠，並於社群平台發出全黑文章，搭配長文，認了自己對妻子不忠，也表示自己深感懺悔。

鄒政翰表示寫下文章，是帶著極度沉重與羞愧的心情，他認為自己必須誠實面對大家「在過去的時間裡，做出了極其錯誤的行為，對我的伴侶不忠。我沒有任何藉口，這是我個人的道德失守，是我必須承擔的一切後果」。

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健身網紅鄒政翰認了自己出軌，並在網路上發文向老婆道歉。（翻攝自臉書）

鄒政翰婚內出軌被抓包，對此，他說「我要向我的家人與伴侶致上最深的歉意。因為我的自私與軟弱，傷害了最親近、最信任我的人」他也知道出軌的傷害並不能僅僅用「對不起」三個字就能抹去或挽回什麼，他鄭重承諾「我願意用行動彌補，無論這需要多久，從現在開始我將付出最誠懇切實際的行動改變，重新學會如何成為一個有擔當、有誠信的人」。

深知自己和多名女性健身教練來往親密，鄒政翰承諾或盡全力專注於面對自己、修復關係與反省人生。他也在文章內特別謝謝他的老婆「謝謝我的老婆長久以來對我的照顧與包容，對我曾經的信任與愛，我無以為報，我將用餘生去努力彌補，也希望這份公開的懺悔，是我重塑彼此關係的起點。」

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