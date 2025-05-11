李聖經「粉色麥克風」竟是台粉送的 最美茉莉公主喊別看手機：看我！

李聖經今天活力滿滿，手上的粉紅色麥克風竟是台灣粉絲贈送。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕李聖經今天（11日）在三重綜合體育館舉行見面會，她最近因演出阿拉丁音樂劇獲封「最美茉莉公主」，她獻唱時，台下粉絲準備閃亮的星星海應援，讓李聖經又驚又喜，激動到語無倫次，星星手環更直接戴全場，直呼「真的是太感動了，謝謝你們，我第一次被驚喜騙到了！不是開玩笑的！太感動沒唱好。」

李聖經今天登場就笑說「我最近以公主身分生活」，分享在音樂劇的幕後小故事，透露去驗血發現，原來自己對灰塵、塵瞞過敏，「到了劇場就會發作，有時候身體狀況很好，但到了劇場卻發現聲音出不來，你們說我是不是很有壓力。」她表示，會透過藥物來緩解症狀，不過正因為如此，表現好時會更加開心。

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李聖經可愛的對著台下比出大拇指。（記者王文麟攝）

她在見面會上獻唱阿拉丁的歌曲《A Whole New World》，不過表示：「這首歌是跟阿拉丁一起唱的，那你們會成為阿拉丁嗎？」結果台粉真的與李聖經一同演唱，配上星星應援，現場氣氛十分溫馨。不過公主昨天一度變成神燈精靈，完全台粉們的願望，包括錄製morning call、比出5個愛心手，在拍照環節，還貼心提醒大家「快點補妝」、「準備好美肌」，實在有夠可愛。

李聖經要台粉不要看手機，「看我！」（記者王文麟攝）

李聖經與粉絲互動逗趣，不但三度叫粉絲放下手機專心看她，第一次是剛出場時，就叮嚀粉絲：「放下來跟我揮手好嗎？我不在台北的時候，你們過得很好，我很想你們欸！」後面的「拍照時間」，李聖經果然也讓大家拍到飽。

李聖經有求必應，回答粉絲以便利貼提出的問題，可惜中文她看不懂。（記者王文麟攝）

另外，聽聞粉絲請她幫忙幫女兒取名字，李聖經嚇得趕緊推辭：「如果你真的用這個名字怎麼辦？我如果取名『閃亮』，真的叫閃亮怎麼辦？我沒辦法亂取！」拒絕幫粉絲這個忙。

在Kpop舞台環節，李聖經大跳aespa《Supernova》、NewJeans《Hype Boy》、LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》，還加碼Alaina Castillo的《pocket locket》，掀起全場尖叫聲。現場有粉絲要求李聖經唱「生日快樂歌」，這樣以後就能數度重播，沒想到李聖經真的有求必應，現場拉高音獻唱生日快樂，場面有些逗趣。

李聖經獻唱KARENCICI的《愛你但說不出口》，直言中文歌很困難，希望這個驚喜大家會喜歡。（記者王文麟攝）

她在舞台上的粉紅色麥克風十分吸睛，原來這是台灣粉絲送她的禮物，上面還刻著李聖經的名字，她因為收到如此貴重的禮物，不知道該如何是好？親友告訴她：「只要常常站在粉絲面前，常常使用它就好。」李聖經強調，未來會抱著感激的心情，繼續努力。

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