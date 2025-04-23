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AV女優「原味內褲」開價8000元 網吐嘈：不如買河北彩伽

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星素海霖（原名蘇凱琳）2023年在日本AV界以藝名「繪麗奈」出道，成為香港史上第一位AV女優，近日她開始賣起「原味內衣褲」，開價從港幣2000元（約合台幣8374元）起跳，卻被網友認為太貴了，吐嘈相同價格可以買到日本當紅AV女優河北彩伽的原味衣褲。

繪麗奈販售原味貼身衣物。（翻攝自IG）繪麗奈販售原味貼身衣物。（翻攝自IG）

繪麗奈近日在IG拍賣原味衣物，指出推出的貼身衣褲都有照片為證，一定是她親自穿過，且穿了至少3小時，確保上面有她的原味，她還在內褲上簽名，增加價值。豈料，該貼文引起爭議，不少網友湧入留言譴責，有人嫌她窮到發瘋，認為她是急著用錢才會出此下策，更好奇有「盤子」真的會買嗎？也有人直言，這個價格不如直接購買日本當紅AV女優河北彩伽的原味衣褲。

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針對網友的酸言酸語，繪麗奈表示，不理解為何大家如此大驚小怪，直指日本女優也經常這樣做，更反酸網友，喜歡又愛嫌，「拍AV還不是有很多人會嫌噁心，結果自己還不是在看？人就是這樣。」她進一步踢爆，「曾經聽說連帶有經血的衛生棉都有人會買呢！」據悉，繪麗奈的原味衣褲，目前已經喊到港幣3888元（約合台幣16300元）。 

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