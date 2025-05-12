啦啦隊「小珍奶」曾偷吃已婚男同事 超慘下場出爐

味全龍啦啦隊「小龍女」小珍奶被網友挖出曾偷吃人夫。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職味全龍啦啦隊成員「小珍奶」王芯羽笑容甜美、身材傲人，受到許多人喜愛，過去曾在科技業擔任管理師的她，為了追求夢想放棄高薪工作加入啦啦隊，去年終於成為正式成員。網友挖出小珍奶曾經在2023年因偷吃已婚男同事遭元配提告求償200萬元。

近期啦啦隊女孩「腥」聞不斷，「霖霖」李芷霖、「Queena」昆娜分別被爆出，沒想到網友竟然挖出陳年判決書，發現2023年小珍奶被告偷吃已婚人夫。

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從2023年的判決書可看出，小珍奶本名姓鄭，任職科技業時發生不倫戀。（翻攝自IG）

從判決書可看出，小珍奶本名姓鄭，2020年任職科技業管理師時，與已婚男同事滋生不倫戀情長達2年。元配2020年10月突然在社群平台收到自己丈夫與鄭女親暱照片，還標出「宜蘭基隆二日遊幸福」、「三週年」、「還是愛妳」等曖昧字句。

小珍奶過去的醜聞被網友挖出來。（翻攝自IG）

心碎不已的元配當時才剛剛與丈夫慶祝兩人結婚4週年，後丈夫坦承的確出軌，還說出鄭女會稱呼自己「寶寶」、「老公」，元配怒提告，求償精神撫慰200萬元。鄭女到案後否認不倫，還指控是男方主動追求，自己並未答應，後來才知道男方已婚，更注意保持距離。對於稱呼部分，鄭女表示「寶寶」是當時網路流行語，問男方「老公要陪我騎腳踏車嗎」則純屬誤傳，並指自己當時已有穩定交往對象。

小珍奶原本是科技業的管理師，放棄高薪加入啦啦隊。（翻攝自IG）

法官勘驗男方與鄭女對話錄音，聽見男方表示自己從未向外人提起兩人交往的事，妻子收到照片，讓鄭女氣得大罵：「你不會打死不承認喔」、「隨便掰一個人就好，把我這個人名講出來做什麼」，男方也不干示弱反問：「為什麼要這樣子搞我？妳自己說妳拿得起放得下！」

士林地院認定兩人的確交往，且造成元配二度傷害，判賠償20萬元，鄭女則撤回上訴。

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