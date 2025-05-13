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娛樂 最新消息

NONO被控性侵猥褻6女7次 1次強制性交未遂判2年6月 其餘無罪

藝人「NONO」陳宣裕被控性侵多名女子。（資料照）藝人「NONO」陳宣裕被控性侵多名女子。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕被控性侵多名女子，其中7件由台北地檢署移轉士林地檢署偵辦，士檢去年5月認定有6女受害7次，分依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪將他提起公訴。案經士林地院審理1年，今天宣判，其中1次強制性交未遂有罪，判處2年6月有期徒刑，其餘被訴的6罪判處無罪。可上訴。

士檢起訴時認為NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請從重量刑，以嚴懲其惡行。

全案另有2名被害人因事證不足，士檢處分不起訴，2被害人異議成功，高檢署撤銷發回重查，持續偵辦中。

起訴指出，NONO利用藝人知名度和工作機會結識被害女子，先後於2009年、2010年、2011年、2013年間，分別在其北市內湖住處、飯店、車上、偏僻的停車場等處，以工作邀約見面、錄影結束、順道搭載、共進宵夜等為由，營造獨處機會，以181公分的體型優勢強行性交或襲胸及下體猥褻。

NONO於偵查、審理期間皆不認罪，法官傳喚被害人隔離保護作證，其中一女庭訊後仍忿忿不平地向媒體表示「NONO不是人」；據悉，NONO開庭時辯稱不認識被害女子、或獨處時未上下其手。

士檢認定，NONO於1990年代成為藝人，卻不思潔身自愛，利用知名藝人身分，藉參加電視節目通告演出及社群交友平台流行的機會，妨害多位女子的性自主權。

檢方強調，前年5月起「#MeToo」運動展開，2名遭NONO非禮的受害者勇敢打破多年沈默，發文揭發遭NONO侵犯的過程，多位隱忍多年的被害人也受到鼓舞，陸續貼文支持並互相聲援，被害人彼此之間才知道，原來NONO的性侵劣跡惡行並非偶發、而是慣常，檢方建請法官從重量刑。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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