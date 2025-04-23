賴慧如婚禮爆「偷包風波」！男星被逼下跪求饒 事主再發聲

賴慧如與國標舞老師劉家銘13日補辦婚宴。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴慧如與國標舞老師劉家銘13日補辦婚宴，沒想到婚禮結束後風波不斷，包括賓客黃少谷捲入「偷包風波」，慘被喝醉的苗真大罵三字經，最後下跪求饒才平息。還有白冰冰早退、愛徒喝醉失控等消息傳出，對此，賴慧如也在社群發聲。

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賴慧如表示，「很感謝大家的關心，沒有發言不是因為什麼原因，而是我正忙碌的工作中。」她強調心情沒有被影響，婚禮很開心，賓客喝點小酒都是非常正常的 。

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對於白冰冰先離席，賴慧如表示：「冰姐是我跟家銘很尊敬的長輩及前輩，還是我先生的學生，當晚婚禮結束因為還來不及跟冰姐打招呼，我們私底下都有傳訊息致意，冰姐也回傳，她因為趕攤先離開同時也祝福我們。」

黃少谷意外捲入「偷包風波」。（資料照，記者胡舜翔攝）

至於今天被爆出的「偷包風波」也是誤會，賴慧如說道：「其實最後都是圓滿落幕的，所以對我來說並沒有造成任何影響，這個婚禮對我來說很重要，也因為是二婚，一定有很多不同的聲音，但我很慶幸我們決定要辦這場婚禮。」希望不要再影響到別人。

☆飲酒過量，有害健康☆

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