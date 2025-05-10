遭饒舌歌手訕笑是「肉便器」 雞排妹氣炸開告：低劣

雞排妹遭羞辱是「肉便器」、「小河馬」氣炸喊告。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌歌手「陳老師」陳彥衡與6yi7共同主持Podcasts節目《YYDS 寵物溝通師》，日前找來劇團「面白大丈夫」阿量擔任嘉賓，過程中談論到「雞排妹」鄭家純時竟以「肉便器」、「小河馬」揶揄鄭家純，引起外界撻伐，鄭家純也發文表示已經將相關資料交由律師並委託訴訟程序。

節目中，當陳彥衡提及雞排妹時，6yi7直言「我一開始就不喜歡她」，阿量也在旁附和，陳彥衡接著表示「就是覺得自己小聰明，仗勢自己小聰明那種人」，6yi7更說「她就是一個漂亮女生刷政治流量」，陳彥衡隨即直呼「就三個字嘛，肉便器」。接著3人還對雞排妹的身高品頭論足，陳彥衡表示「小隻馬，也不能算小隻馬，是小河馬吧，有些女的一直說自己是小隻馬，我看一看你是小河馬吧」。

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阿量拍片道歉。（翻攝自IG）

節目播出後，3人不尊重女性的發言遭到網友炎上。阿量隨即拍影片道歉，強調節目中的言論絕非真正個人立場，也坦承自己當下並未出面制止、甚至附和是錯誤行為。陳彥衡則是在IG限時動態發文道歉表示，「對不起我錯了，為了表示歉意，我買10組家純1比1飛機杯給大家抽獎。」但此舉被外界批評毫無誠意。

陳彥衡道歉被批毫無誠意。（翻攝自IG）

事件延燒，鄭家純也發文感謝網友協助蒐證，表示目前已將相關相關資料交由律師並委託訴訟程序，同時痛批「試圖靠性羞辱女性來博取關注的人，反映出他們的心靈貧瘠與情感匱乏，只能用低劣的言論去掩飾無能與懦弱」。

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