晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭饒舌歌手訕笑是「肉便器」 雞排妹氣炸開告：低劣

雞排妹遭羞辱是「肉便器」、「小河馬」氣炸喊告。（翻攝自臉書）雞排妹遭羞辱是「肉便器」、「小河馬」氣炸喊告。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌歌手「陳老師」陳彥衡與6yi7共同主持Podcasts節目《YYDS 寵物溝通師》，日前找來劇團「面白大丈夫」阿量擔任嘉賓，過程中談論到「雞排妹」鄭家純時竟以「肉便器」、「小河馬」揶揄鄭家純，引起外界撻伐，鄭家純也發文表示已經將相關資料交由律師並委託訴訟程序。

節目中，當陳彥衡提及雞排妹時，6yi7直言「我一開始就不喜歡她」，阿量也在旁附和，陳彥衡接著表示「就是覺得自己小聰明，仗勢自己小聰明那種人」，6yi7更說「她就是一個漂亮女生刷政治流量」，陳彥衡隨即直呼「就三個字嘛，肉便器」。接著3人還對雞排妹的身高品頭論足，陳彥衡表示「小隻馬，也不能算小隻馬，是小河馬吧，有些女的一直說自己是小隻馬，我看一看你是小河馬吧」。

阿量拍片道歉。（翻攝自IG）阿量拍片道歉。（翻攝自IG）

節目播出後，3人不尊重女性的發言遭到網友炎上。阿量隨即拍影片道歉，強調節目中的言論絕非真正個人立場，也坦承自己當下並未出面制止、甚至附和是錯誤行為。陳彥衡則是在IG限時動態發文道歉表示，「對不起我錯了，為了表示歉意，我買10組家純1比1飛機杯給大家抽獎。」但此舉被外界批評毫無誠意。

陳彥衡道歉被批毫無誠意。（翻攝自IG）陳彥衡道歉被批毫無誠意。（翻攝自IG）

事件延燒，鄭家純也發文感謝網友協助蒐證，表示目前已將相關相關資料交由律師並委託訴訟程序，同時痛批「試圖靠性羞辱女性來博取關注的人，反映出他們的心靈貧瘠與情感匱乏，只能用低劣的言論去掩飾無能與懦弱」。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中