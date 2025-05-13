王文洋與兒搭機竟坐不同艙 下機找記者主動攀談

王文洋近日捲入私生子疑雲。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋近日捲入私生子疑雲，遭提起確認親子關係訴訟，引發各界關注。主播廖芳潔稍早在臉書粉專「法拉小姐失控日誌」發文，分享自己多年前與王文洋父子的機上巧遇，並透露當年對話趣事，甚至曝光王文洋的名片仍留存在她的護照夾中，被她視為「名片界的平安符」。

廖芳潔曬出當年王文洋主動遞給她的名片。（翻攝自臉書）

廖芳潔表示當年難得過年出國，竟在登機時認出王文洋與其子，兩人皆頗具知名度，但父子卻坐在不同艙等，兒子搭商務艙、王文洋則坐經濟艙，巧合地就與她相鄰。

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廖芳潔笑稱自己身為記者，對名人動態特別敏感，下飛機時王文洋主動攀談，兩人一路聊到行李轉盤，對方還遞出名片，「不是因為想聯絡他，而是……那張名片就像一張隨身的平安符，我一直留著，放在護照本本裡。」

她也回憶起最後一段對話最為經典，當王文洋問她「你做什麼的？」她坦言自己是記者，王文洋立刻往後退一步，「畢竟他跟他兒子，當年可是新聞版面的常客，那時他兒子才剛被爆出緋聞。」

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