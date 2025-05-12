企鵝妹法國街頭遇襲 民眾趕來用翻譯APP致歉

企鵝妹近日在法國圖盧茲市街頭直播遭黑衣男亂入，罵她是「骯髒的中國女人」。（翻攝自企鵝妹Twitch）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓Twitch實況主「企鵝妹」柳允進近日在法國旅遊，驚傳在西南部圖盧茲市街頭直播突遭不明男子襲擊，該男疑將她誤認為中國人，不但口出惡言還動手打落她攝影設備，引發各界關注譴責，圖盧茲市副市長埃斯諾震怒發文表示將全力追查暴力男。

此事件在當地引發討論，有媒體報導有民眾親自騎車前往該處找尋企鵝妹蹤影，更透過翻譯軟體APP向她表達歉意；報導指出，企鵝妹立即善意回應說：「沒關係。」展現大器包容態度。

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喜歡環球旅行的企鵝妹，本月8日在法國圖盧茲市進行直播，突然遭到一名男子襲擊，該名男子騎摩托車經過時發現企鵝妹，隨即在附近停下走過來大罵，接著還揮拳朝企鵝妹攻擊後揚長而去。

法媒報導，動手男子將企鵝妹誤認為中國人，並罵她：「骯髒的中國女人。」儘管事發後，正在看直播觀眾建議企鵝妹報警但遭她拒絕，並認為警察不會幫助她。

圖盧茲市副市長埃斯諾也對此事件發表回應，發誓會為企鵝妹討回公道。他表示，將全力支持緝拿在該市侮辱、攻擊企鵝妹的人，必須像在幫當地其他受到不公平對待的人一樣替企鵝妹伸張正義，遏止這種犯罪卻不用被罰的事情。

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