晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

企鵝妹法國街頭遇襲 民眾趕來用翻譯APP致歉

企鵝妹近日在法國圖盧茲市街頭直播遭黑衣男亂入，罵她是「骯髒的中國女人」。（翻攝自企鵝妹Twitch）企鵝妹近日在法國圖盧茲市街頭直播遭黑衣男亂入，罵她是「骯髒的中國女人」。（翻攝自企鵝妹Twitch）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓Twitch實況主「企鵝妹」柳允進近日在法國旅遊，驚傳在西南部圖盧茲市街頭直播突遭不明男子襲擊，該男疑將她誤認為中國人，不但口出惡言還動手打落她攝影設備，引發各界關注譴責，圖盧茲市副市長埃斯諾震怒發文表示將全力追查暴力男。

此事件在當地引發討論，有媒體報導有民眾親自騎車前往該處找尋企鵝妹蹤影，更透過翻譯軟體APP向她表達歉意；報導指出，企鵝妹立即善意回應說：「沒關係。」展現大器包容態度。

喜歡環球旅行的企鵝妹，本月8日在法國圖盧茲市進行直播，突然遭到一名男子襲擊，該名男子騎摩托車經過時發現企鵝妹，隨即在附近停下走過來大罵，接著還揮拳朝企鵝妹攻擊後揚長而去。

法媒報導，動手男子將企鵝妹誤認為中國人，並罵她：「骯髒的中國女人。」儘管事發後，正在看直播觀眾建議企鵝妹報警但遭她拒絕，並認為警察不會幫助她。

圖盧茲市副市長埃斯諾也對此事件發表回應，發誓會為企鵝妹討回公道。他表示，將全力支持緝拿在該市侮辱、攻擊企鵝妹的人，必須像在幫當地其他受到不公平對待的人一樣替企鵝妹伸張正義，遏止這種犯罪卻不用被罰的事情。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中